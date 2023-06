Iniciativa Liberal preocupada com "clima instalado" no Hospital de Santa Maria

Rui Rocha no Algarve © Luís Forra/Lusa

O líder da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, disse esta terça-feira estar preocupado com o "clima instalado" no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, que impede os profissionais de saúde de poderem discordar com o que passa no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

"Preocupa-me porque parece haver aqui um clima instalado em que as pessoas não podem ter opinião, não podem discordar de algumas orientações. Se é isso que está em causa de facto, é de facto muito preocupante", afirmou Rui Rocha, em declarações aos jornalistas, no final de uma visita ao Hospital de Portimão, no Algarve.

Indignado sobre as parcerias com o privado só funcionarem durante o verão para as grávidas, Rui Rocha anunciou que o partido vai apresentar, nas próximas semanas, uma proposta de Lei de Bases da Saúde com um conjunto de soluções, esperando que este documento "seja um ponto de enorme discussão" na sociedade portuguesa.

"E as listas de espera que existem nas outras especialidades e nas outras patologias, não é aplicado? Porque é que estamos sempre aqui com este enviesamento ideológico?", questionou.

O líder da Iniciativa Liberal lembrou que o primeiro-ministro, António Costa, disse há um ano que "uma parte das questões que afligiam o SNS estaria resolvida".

No entanto, Rui Rocha admite que os problemas "permanecem" e que se trata mais do que "uma situação pontual ligada ao Hospital de Santa Maria".

Sobre o afastamento de possibilidade de construir o aeroporto de Lisboa em Santarém, a Iniciativa Liberal considerou a decisão do ministro das Infraestruturas, João Galamba, como "extemporânea" quando há uma comissão a analisar o processo.

"Qual é a versão que o Ministro João Galamba vai apresentar amanhã sobre o aeroporto em Santarém? Será que a mesma? Será que é diferente? Porque aquilo a que nos tem habituado são sucessão de versões diferentes e contraditórias", afirmou.

"Parece-me extemporâneo que o ministro Galamba ande a fazer comentários pontuais sobre terminados temas do processo", concluiu.