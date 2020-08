Iniciativa Liberal quer que entidades reguladoras sejam mais independentes

O deputado do Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo © Mário Cruz/Lusa

A Iniciativa Liberal quer que as entidades reguladoras sejam mais independentes e propõe que as administrações sejam escolhidas por concurso público. O projeto legislativo já deu entrada na Assembleia da República e o deputado João Cotrim Figueiredo defende que as regras devem ser idênticas às que vigoram para os altos cargos da administração pública.

"Devem passar a ser escolhidas de uma forma bastante semelhante àquela que se aplica aos altos dirigentes da administração pública. O Governo pode indicar as vagas que tem, mas a disposição do perfil é feita através da Cresap e da própria entidade onde o regulador vai funcionar", explicou à TSF João Cotrim de Figueiredo.

Para o deputado único e presidente do Iniciativa Liberal é preciso evitar que as nomeações sejam feitas por afinidades políticas, considerando perigoso que o funcionamento das entidades do Estado esteja essencialmente nas mãos do chamado Bloco Central, ou seja, PS e PSD.

"Há, como vocês têm tido oportunidade de sentir e a Iniciativa Liberal tem falado disso, uma perceção de que o conjunto de entidades do Estado está cada vez mais do poder do Partido Socialista, dos partidos do sistema e do Bloco Central, com acordos sucessivos entre PS e PSD para a nomeação de tudo e mais alguma coisa", acrescentou o líder do Iniciativa Liberal.

O projeto-lei já deu entrada na Assembleia da República, mas só será discutido em setembro, no regresso aos trabalhos parlamentares.