"Insistiu muito, muito." Marcelo recebe convite para visitar Polónia nas próximas semanas

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com o Presidente da Polónia, Andrzej Duda

Marcelo Rebelo de Sousa descreveu o encontro com o Presidente da Polónia, Andrzej Duda, esta quarta-feira à noite em Braga como uma reunião de hora e meia "muito interessante" e revelou que espera ir em breve ao país, deixando em aberto a possibilidade de ser nas próximas semanas.

"Correu muitíssimo bem, posso dizer que insistiu muito, muito para que eu fosse à Polónia. Já tinha formulado o convite há muito tempo, insistiu para que fosse antes do verão. Vamos lá ver se consigo antes do verão porque tenho um programa terrível, mas foi muito interessante. A Polónia tem um papel muito importante, está situada, geograficamente, num ponto muito sensível e, portanto, como compreendem tudo o que diga respeito à Europa, em particular neste momento, é importante e foi tratado", revelou Marcelo.

O Presidente da República evitou falar em concreto sobre os assuntos abordados na reunião, lembrando apenas que a Polónia faz parte do grupo Bucareste 9, que engloba as nove nações do flanco leste da Europa na NATO (Polónia, Roménia, Bulgária, República Checa, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia e Eslováquia).