"Instrumentos nacionais e europeus." Governo "está empenhado" na resposta aos afetados pelas cheias

A ministra da Presidência afirmou, esta quarta-feira, que o Governo está a preparar "estruturas e instrumentos de apoio" para os municípios afetados pelas inundações. Mariana Vieira da Silva espera que os apoios sejam feitos "com rapidez".

"O Governo está empenhado em responder", garantiu a ministra, referindo que o Executivo "recorrerá a todos os instrumentos nacionais e europeus que existem para estes momentos".

Vieira da Silva adiantou que o estado de calamidade "não é uma condição para nenhum dos apoios". "Os apoios podem existir mesmo sem estado de calamidade", disse a ministra à margem de uma visita a Loures, um dos municípios mais afetados pelas inundações devido ao temporal que assolou a Grande Lisboa na terça-feira.

"O Conselho de Ministros tomará todas as decisões necessárias para que os apoios cheguem", acrescentou, sublinhando que os apoios serão dados em função dos danos. "O valor será aquele que for necessário para enfrentar esta crise."

A ministra reforçou que este é "um esforço partilhado entre autarquias e o Governo."

"Agora é o tempo de ajudar quem precisa de uma casa, de bens e identificar, com rigor, os danos e garantir os apoios", concluiu.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, anunciou, na terça-feira, que pretende criar um fundo de, pelo menos, três milhões de euros para apoiar os comerciantes e particulares que sofreram prejuízos com a intempérie.

Apesar de a liderança da Câmara de Lisboa querer avançar com este apoio, Carlos Moedas reconheceu que este é "insuficiente" e defendeu a necessidade de o Governo ser célere com os apoios que irá disponibilizar.

A chuva intensa e persistente que caiu de madrugada de terça-feira causou centenas de ocorrências, entre alagamentos, inundações, quedas de árvores e cortes de estradas nos distritos de Lisboa, Setúbal e Portalegre, onde há registo de vários desalojados.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta quarta-feira todos os distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido à previsão de chuva por vezes forte e acompanhada de trovoada entre as 09h00 e as 18h00.