"Intenção não foi ofender." Marcelo pede desculpa às vítimas de abusos sexuais

© António Cotrim/EPA

Por Gonçalo Teles com Lusa 13 Outubro, 2022 • 12:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Depois da polémica, o pedido de desculpa. O Presidente da República garantiu esta quinta-feira que não quis ofender as vítimas de abusos sexuais, em especial as que tenham sido alvo de responsáveis da Igreja Católica portuguesa, com as declarações polémicas sobre o número de denúncias.

"Se, porventura, uma que seja das vítimas está ofendida, peço desculpa por isso", disse Marcelo Rebelo de Sousa numa curta declaração aos jornalistas, referindo-se a "todas as vítimas de abusos sexuais, mas em particular dos que vêm da parte de responsáveis da Igreja Católica".

Se "uma que seja das vítimas está ofendida, eu peço desculpa por isso". 00:00 00:00

"A minha intenção não foi ofender quando disse o que disse", sublinhou, antes de explicar que as suas declarações nasceram do receio de que "muitas vítimas, por medo ou por limitação, não tivessem falado" e que o número de denúncias, "que deveria ser ainda mais alto, tivesse ficado por onde ficou".

À saída de um evento na Fundação Gulbenkian, o Presidente da República aproveitou também para agradecer as "centenas e centenas de mensagens" de apoio que disse ter recebido nos últimos dois dias.

Segundo Marcelo, as comunicações referiam que conhecem "há não sei quantos anos" o Presidente e os sete anos que leva de mandato: "Sabem que as causas sociais dos pobres, dos explorados, dos dependentes e dos abusados são as minhas causas sociais."

O chefe de Estado assinalou ainda que este o seu caráter "é o que é, não muda aos 74 anos e ao sétimo de mandato".

Numa última referência, que dirigiu à comunicação social - realçando o papel "fundamental em democracia" - e aos que "no mundo político formularam juízos", explicou que "faz parte da democracia o espírito crítico, a abertura e o não haver censuras próprias da ditadura".

"Queria garantir aos portugueses e a todos quantos servem e devem servir os portugueses que o Presidente cá está, vai continuar o seu caminho - que tem ainda pela frente três anos e meio -, exatamente como sempre foi, sem mudar uma vírgula nos valores, princípios, determinação e sempre ao serviço dos portugueses e de Portugal", concluiu, sem dar espaço a perguntas.

A polémica

Na terça-feira, questionado sobre a recolha de 424 testemunhos de abusos sexuais contra crianças na Igreja Católica em Portugal, o Presidente da República disse não estar surpreendido, salientou que "não há limite de tempo para estas queixas" que têm estado a ser recolhidas, algumas relativas "há 60 ou há 70 ou há 80 anos".

"Significa que estamos perante um universo de pessoas que se relacionou com a Igreja Católica de milhões ou muitas centenas de milhares", prosseguiu Marcelo Rebelo de Sousa, concluindo: "Haver 400 casos não me parece que seja particularmente elevado, porque noutros países e com horizontes mais pequenos houve milhares de casos".

Face às críticas que as suas declarações suscitaram, o chefe de Estado divulgou uma nota a explicar que "este número não parece particularmente elevado face à provável triste realidade, quer em Portugal, quer pelo mundo", admitindo que "terá havido também números muito superiores em Portugal".

Depois, o Presidente da República falou para a RTP e para a SIC a reforçar a mesma mensagem, reiterando que 424 queixas lhe parece um número "curto" face ao que estima ser a realidade, declarando que aceitava democraticamente as críticas que recebeu, mas não as compreendia.

Os 424 testemunhos foram recolhidos pela designada Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica Portuguesa, uma estrutura constituída por decisão da Conferência Episcopal Portuguesa e coordenada pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht.