Interferência do Governo no Banco de Portugal? Costa pede mais tempo para responder ao PSD

O PSD enviou 12 perguntas para São Bento a 23 de novembro e, um mês depois, o primeiro-ministro pede mais tempo para responder às questões. Os social-democratas querem que António Costa esclareça o alegado envolvimento no afastamento de Isabel dos Santos do Banco BIC, assim como a resolução do Banif.

Num ofício enviado ao presidente da Assembleia da República, a que a TSF teve acesso, lê-se que está "ainda em curso a recolha de informação" pela complexidade da resposta, tendo em conta que o caso aconteceu "há mais de seis anos".

O antigo governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, afirma que o primeiro-ministro lhe ligou para que não afastasse Isabel dos Santos da Administração do Banco BIC "por esta ser filha de um Presidente de um país amigo".

Carlos Costa garante ainda, no livro "O Governador", que António Costa enviou uma carta para Bruxelas durante o processo de venda do Banif, sem o conhecimento do Banco de Portugal.

O primeiro-ministro já anunciou que vai processar o antigo governador, por declarações "falsas e ofensivas", acusando Carlos Costa de montar "uma operação política" para atacar o chefe de Governo, denegrindo o seu "caráter, ofensa da honra e honorabilidade".

No jantar de Natal do PSD, Luís Montenegro já tinha pressionado António Costa a responder às questões dos social-democratas, tendo em conta que o prazo regimental para a resposta terminava a 23 de dezembro. O ofício data de, precisamente, 23 de dezembro.