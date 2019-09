A cura para o mau diagnóstico da saúde em Portugal, segundo Rio

© Tiago Petinga/Lusa

Só com melhor gestão se pode fazer face a um diagnóstico "muito mau" na saúde em Portugal. É a receita de Rui Rio, que esta manhã visitou o Hospital Garcia de Horta, em Almada, distrito de Setúbal, no arranque oficial da campanha nacional do PSD.

Rui Rio não vinca as diferenças que tem no programa, sobretudo em relação ao PS, mas não poupa nas críticas ao executivo, cujo tratamento prescrito ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) diz não ter sido o mais apropriado. Fazendo uma avaliação dos últimos quatro anos de governação socialista, o líder do PSD aponta um diagnóstico "mau, muito mau".

"Naturalmente que há muita coisa a corrigir e muita coisa negativa", sustentou, destacando a falta de pessoal como o maior problema de um SNS degradado.

"Resolver os problemas naturalmente não é fácil mas há algumas coisas que se podem facilmente corrigir e melhorar", afirmou, notando que o ano está quase a terminar e "ainda não saiu o relatório e contas do Serviço Nacional de Saúde".

Aliás, diz, este é um documento que "não vai sair antes de 6 de outubro, apesar de reportar a 2018", nota Rui Rio, antecipando que "os números estão ainda pior" do que se imagina.

Questionado se o PSD tem responsabilidade quanto ao estado atual do SNS, Rui Rio assinalou que a 6 de outubro não se "vai julgar aquilo que aconteceu desde 25 de abril de 1974 até hoje", mas sim "aquilo que aconteceu nos últimos quatro anos".

Para contrariar a receita socialista, a social-democrata tem uma dosagem bem definida - uma mexida nos "critérios de gestão".

O presidente do PSD prometeu um "futuro diferente para Portugal" caso o partido saia vencedor das eleições legislativas, mas que "não é um futuro muito diferente" porque não abarca "um processo revolucionário".

Rui Rio foi ainda questionado sobre o facto de Luís Marques Mendes acompanhar esta terça-feira a líder da JSD, Margarida Balseiro Lopes, numa iniciativa de campanha em Leiria, o que, segundo o Diário de Notícias, estará a incomodar a direção do partido.

Rio respondeu não ter conhecimento "de nenhuma notícia", mas recusou comentar qualquer é "matéria do foro interno do PSD".