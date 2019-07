Ana Mendes Godinho mantém-se na Guarda como cabeça de lista do PS

© Sara Matos/Global Imagens

A secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, vai manter-se como cabeça de lista do PS pela Guarda, porque a indicação do "número um" por cada círculo eleitoral é uma competência do secretário-geral socialista, António Costa.

"A lista de candidatos a deputados do PS pelo círculo eleitoral da Guarda será avocada para votação em reunião da Comissão Política Nacional, na terça-feira, e Ana Mendes Godinho será novamente a cabeça de lista", declarou esta quarta-feira à agência Lusa a secretária-geral adjunta dos socialistas, Ana Catarina Mendes.

Na terça-feira à noite, a Comissão Política da Federação da Guarda do PS chumbou por um voto de diferença (29 contra e 28 a favor) a proposta de lista de candidatos a deputados apresentada pelo líder desta estrutura, Pedro Fonseca.

No entanto, esta reprovação não tem qualquer consequência em relação à posição do "número um", neste caso Ana Mendes Godinho, que é uma escolha da competência direta de António Costa, mas sim, eventualmente, no que respeita aos nomes que são propostos pela Federação da Guarda do PS.

A Federação da Guarda do PS candidatou em segundo e terceiros lugares Pedro Fonseca (o líder desta estrutura) e Olga Marques (ex-presidente das Mulheres Socialistas neste distrito) - e, na prática, foram estes (entre outros) os nomes rejeitados na votação realizada na terça-feira à noite.

Pelos estatutos do PS, cabe ao líder partidário indicar 30% do total de elementos de uma lista, sendo os restantes 70% escolhidos por cada uma das federações.

No que respeita aos cabeças de lista, exceção feita às regiões autónomas dos Açores e da Madeira, por orientação aprovada em Comissão Nacional do PS, a escolha é da responsabilidade direta de António Costa.

Na Guarda, em 2015, a lista socialista foi encabeçada por António José Santinho Pacheco, seguido da atual porta-voz deste partido, Maria Antónia de Almeida Santos.

Nas eleições legislativas de outubro próximo, este círculo eleitoral perderá um deputado, sendo eleitos quatro em vez de cinco, como aconteceu há quatro anos.

O processo de escolha dos candidatos a deputados do PS começou na sexta-feira, nos Açores, com a ex-secretária regional Isabel Rodrigues a substituir o atual líder parlamentar e presidente do partido, Carlos César, no lugar de cabeça de lista.