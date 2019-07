© Fernando Fontes/Global Imagens

Carlos César relembra André Bradford como uma "certeza" no plano político e não apenas como uma esperança.

O eurodeputado do PS que morreu esta quinta-feira chegou ao governo regional dos Açores quando Carlos César era o líder regional, em 2000.

O presidente do Partido Socialista, num depoimento gravado para a TSF, detalhou alguns pontos do percurso profissional do eurodeputado e frisou que, apesar da juventude, tinha qualidades pessoais "dificilmente superáveis".

"Este desaparecimento em condições tão súbitas e inesperadas deixa-nos com grande consternação porque o André Bradford era uma certeza no plano político, não era uma esperança", afirmou Carlos César.

O socialista recorda que André Bradford foi seu assessor quando era presidente do governo reginonal, "primeiro na área da cooperação externa e depois tinha a seu cargo, no âmbito do meu gabinete, toda a coordenação política geral na região autónoma". "Era uma pessoa com um grande talento, com qualidades pessoais dificilmente superáveis. A sua formação inicial foi em comunicação social e cultura, na Universidade Católica de Lisboa, depois teve um mestrado, foi jornalista do Diário de Notícias e do periódico mais antigo em publicação, o Açoriano Oriental", recorda.

Carlos César sublinha ainda os elevados padrões éticos de André Brandford, e lamenta a profunda tristeza que "a inesperada noticia" traz a todos os que o conheciam, e de forma mais dolorosa, à família, particularmente à mulher e aos dois filhos.