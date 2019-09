António Costa venceu os debates. Esmagadora maioria jamais votaria em André Ventura

Debate entre o secretário-geral do Partido Socialista (PS) António Costa e a Coordenadora Nacional do Bloco de Esquerda Catarina Martins para as eleições legislativas 2019 © Nuno Fox/Lusa

Tem sido um ritmo frenético. Debates dia sim, dia também. Entrevistas que se multiplicam nos jornais, nas rádios e nas televisões. Os líderes partidários dão tudo nesta pré-campanha, antes de arrancarem, oficialmente, para a estrada para duas semanas de campanha que arranca a 23 de setembro. E a primeira pergunta que importa fazer é esta: será que os portugueses estão a acompanhar tanto debate e tanta entrevista?

A resposta surge na mais recente sondagem da Pitagórica para a TSF e para o JN: 50% dos inquiridos assistiu a pelo menos um ou mais debates e entrevistas. Tantos quantos os que não o fizeram. Respondida que está esta questão, há uma outra que continua sem resposta: e quem se está a sair melhor?

Sondagem realizada pela Pitagórica para a TSF e o JN com o objetivo de avaliar a opinião dos Portugueses sobre temas relacionados com Eleições Legislativas © Infografia @JN

38% dos inquiridos considera que António Costa foi o líder político com melhor desempenho, até agora. Mais do dobro dos que "votam" em Rui Rio (16%) como o político com melhor performance. Logo a seguir surge Catarina Martins, com 12% dos entrevistados a considerar que foi a líder partidária que esteve melhor. Cristas surge em quarto lugar (8%), Jerónimo vem logo a seguir (3%) e André Silva é claramente o político que, para os portugueses (1%), tiver pior prestação nos debates e nas entrevistas.

Sondagem realizada pela Pitagórica para a TSF e o JN com o objetivo de avaliar a opinião dos Portugueses sobre temas relacionados com Eleições Legislativas © Infografia @JN

Isto, quando ainda faltam, pelo menos, quatro debates. Esta segunda-feira, Rui Rio e António Costa têm o seu primeiro frente a frente na SIC, TVI e RTP. Na próxima quarta-feira (dia 18), a partir das 10h, acontece o primeiro grande debate entre os líderes dos seis partidos com representação parlamentar, transmitido em simultâneo pela TSF, Renascença e Antena 1, dia 23, primeiro dia de campanha oficial, há o frente a frente decisivo entre Costa e Rio, também nestas três rádios e, à noite, a RTP transmite o último debate a seis.

Ou seja, ainda há muito para ouvir, para ver e para mostrar. Apesar das "primeiras impressões" que saíram desta primeira ronda de debates, a sondagem da Pitagórica revela que Catarina Martins e André Silva são líderes que mais estão a surpreender os eleitores mais pela positiva. Enquanto Rui Rio e Assunção Cristas estão claramente a desiludir.

Costa mantém firmeza de voto

Em setembro, António Costa continua a ser o líder com mais firmeza de voto, seguido de Rui Rio e de Catarina Martins. Em sentido contrário, Santana Lopes continua a ser o líder partidário em quem mais inquiridos rejeitam votar. Jerónimo de Sousa é o segundo com maior rejeição de voto e André Ventura o terceiro. Aliás, a grande maioria dos inquiridos (65%) afirma que jamais votaria em André Ventura.

Sondagem realizada pela Pitagórica para a TSF e o JN com o objetivo de avaliar a opinião dos Portugueses sobre temas relacionados com Eleições Legislativas © Infografia @JN

Ficha técnica

A Sondagem foi realizada pela Pitagórica para a TSF e o JN, com o objetivo de avaliar a opinião dos Portugueses sobre temas relacionados com Eleições Legislativas.

O trabalho de campo decorreu entre os dias 9 e 12 de setembro, foram recolhidas 605 entrevistas telefónicas a que corresponde uma margem de erro máxima de +/-4,07% para um nível de confiança de 95,5%.

A amostra foi recolhida de forma aleatória junto de eleitores Portugueses recenseados e foi devidamente estratificada por género, idade e região. A Taxa de resposta foi de 64,02% e a direção técnica do estudo é da responsabilidade de Rita Marques da Silva. A ficha técnica completa pode ser consultada online na Entidade Reguladora da Comunicação Social.