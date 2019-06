Após aviso de Marcelo, Cristas garante que CDS está a "trabalhar intensamente"

Cristas evitou polémica com Marcelo, depois das declarações do Presidente sobre a direita © José Coelho/Lusa

Assunção Cristas 'responde' a Marcelo Rebelo de Sousa com a certeza de que o CDS está a trabalhar para as próximas eleições Legislativas.

Depois de o Presidente da República ter alertado para o risco de uma crise na direita , a líder dos centristas garantiu que o partido está a "trabalhar intensamente para que em outubro as coisas sejam diferentes", referindo-se ao resultado menos positivo das Europeias.

Temos trabalhado intensamente para ser essa oposição.

"Temos trabalhado intensamente para ser essa oposição, as eleições Legislativas são em outubro, em outubro veremos. Cada eleição é uma eleição, ainda ontem o PSD e o CDS juntos ganharam uma Câmara de Castro Marim", recordou Cristas.

Sobre os resultados das últimas eleições, a presidente do CDS garante que foram analisados e tidos em conta. "Valorizamos o que os eleitores nos quiseram dizer e notamos o que foi a atuação de todos os que não quiseram ir às urnas e o que isso significa", referiu.

Assunção Cristas esteve, na manhã desta segunda-feira, em Valbom, onde grande parte do grupo parlamentar esteve a pintar um refeitório do Centro Social de Valbom, em Gondomar. A iniciativa é enquadrada nas Jornadas Parlamentares do partido que, até terça-feira, têm lugar no grande Porto com o tema Saúde no centro da agenda.