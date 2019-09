"Avante liberalismo", a mensagem do Iniciativa Liberal à porta do Avante

© TSF

Por Inês André de Figueiredo 06 Setembro, 2019 • 17:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Iniciativa Liberal aproveitou o início do festival Avante para comparar os salários de partidos comunistas e liberais e voltou a usar os já habituais cartazes para fazer a crítica.

Pub Pub

À porta do festival, na Quinta da Atalaia, o partido colocou uma espécie de gráfico com colunas onde é possível ver a diferença entre os salários de Coreia do Norte, Cuba, Portugal, Irlanda e Holanda. Portugal aparece no meio do gráfico, entre os partidos com "salários comunistas" e "salários liberais".

Pub Pub

"Ser revolucionário é liberalizar por melhor salário", pode ler-se no cartaz, bem como "avante liberalismo".

O Iniciativa Liberal tem utilizado os cartazes para fazer campanha e para transmitir alguns dos ideais do partido. No início de agosto, um dos cartazes mais polémicos dirigia-se ao Partido Socialista, quando os liberais escreveram "com primos" ao lado de um cartaz que dizia "cumprimos".

Como crítica à polémica de familiares no Executivo, o partido escreveu "#com primos e outros familiares no Governo" e "liberta-te do socialismo".