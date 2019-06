BE desafia PS a revogar atual regime de PPP e a retirar o tema da Lei de Bases da Saúde

Catarina Martins depois de ter sido recebida pelo Presidente da República © Tiago Petinga/Lusa

Parcerias Público-Privadas (PPP) não. O Bloco de Esquerda quer que o Partido Socialista não insista nas parceria público-privadas nem agora nem no futuro. Este domingo de manhã, em conferência de imprensa, Catarina Martins afirmou que só assim se ultrapassa o impasse em que estão as conversações para a Lei de Bases da Saúde.

"Mantinha-se o problema de o PS ter uma proposta que permite novas PPP no futuro e o Bloco de Esquerda opõe-se a novas PPP no futuro. O que estamos a propor neste momento é que a decisão sobre se há novas PPP no futuro ou não fique para a próxima legislatura, sendo que a atual lei deve revogar o regime em vigor de PPP que têm uma avaliação negativa feita por todos os partidos que estão nesta negociação", explicou a líder do BE.

Catarina Martins explica a proposta do Bloco de Esquerda para quebrar o impasse criado com a Lei de Bases da Saúde 00:00 00:00

As atuais Parcerias Público-Privadas só se mantém até ao fim dos contratos e novas só devem ser discutidas na próxima legislativa. A nova Lei de Bases da Saúde vai ser votada na Assembleia da República no dia 11 de junho. Catarina Martins não disse onde e como mas, até lá, o Bloco e PS vão juntar-se para tentarem acertar a letra da nova lei.

Catarina Martins diz que se o PS aceitar a proposta as negociações irão continuar 00:00 00:00

Contactada pela TSF, a vice-presidente da bancada do PS, Jamila Madeira remeteu para mais tarde uma posição do partido sobre a proposta do Bloco.