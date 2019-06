BE quer ouvir ministra, ARS e diretores de obstetrícia sobre fecho de urgências

© Photo by Alex Pasarelu on Unsplash

O BE quer ouvir com urgência no parlamento a ministra da Saúde, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) e os diretores de obstetrícia dos quatro hospitais cujas urgências poderão fechar rotativamente.

Segundo o texto do requerimento a que a agência Lusa teve acesso, foi hoje noticiada "a hipótese de se proceder, durante os meses de julho, agosto e setembro, ao encerramento rotativo das urgências de obstetrícia da Maternidade Alfredo da Costa, do Hospital de Santa Maria, do Hospital de S. Francisco Xavier e do Hospital Fernando da Fonseca" (Amadora-Sintra).

"Esta situação gera preocupação ao Bloco de Esquerda e levanta inúmeras questões que devem ser respondidas pela ARS, pelas unidades hospitalares em causa e pela própria Ministra da Saúde", refere o requerimento.

Assim, o BE quer a "audição urgente da ARS Lisboa e Vale do Tejo, dos diretores de obstetrícia da Maternidade Alfredo da Costa, do Hospital de Santa Maria, do Hospital de S. Francisco Xavier e do Hospital Fernando da Fonseca e da ministra da Saúde sobre o possível encerramento rotativo das urgências de obstetrícia na região de Lisboa".

"É também necessário perceber há quanto tempo se sabe que tal situação poderia ocorrer e que medidas foram adotadas pelo Ministério para a evitar. Uma situação de tal carência não acontece de um dia para o outro, pelo que o Bloco de Esquerda quer saber o que foi feito, durante os últimos anos, para reforçar estas áreas e impedir os encerramentos que agora são uma hipótese em cima da mesa", justifica ainda.

O BE reitera que um SNS "de qualidade não se faz com soluções de remendo", mas sim "com soluções estruturais e perenes".

"É preciso que se saiba o que fez e está a fazer o Governo para que essas sejam as soluções a seguir", conclui o requerimento do BE.