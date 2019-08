Incompatibilidades. BE quer Manuel Salgado fora da Reabilitação Urbana de Lisboa

© Jorge Amaral/Global Imagens

O Bloco de Esquerda vai propor a saída de Manuel Salgado do conselho de administração da Sociedade de Reabilitação Urbana (SRU). O gabinete do vereador da Câmara de Lisboa Manuel Grilo confirma ao jornal Público que vai fazer essa proposta na próxima reunião do executivo que deve acontecer no próximo mês.

Pub Pub

A saída de Manuel Salgado da autarquia de Lisboa - depois de 12 anos como responsável pelo urbanismo, planeamento e obras - foi anunciada na quarta-feira, mas o arquiteto pode continuar a ter um papel na política urbana da cidade, já que é presidente da SRU há cerca de um ano.

Pub Pub

A ​​​​​​​Câmara ainda não confirmou a continuidade de Salgado no cargo, mas o Bloco de Esquerda adianta que não há condições para que o ex-vereador se mantenha no cargo.

O gabinete do vereador Manuel Grilo, citado pelo Público , destaca que Salgado sai "sem sair, estando livre do escrutínio público" como administrador da empresa municipal de obras: "Aliás, a saída mais aparenta ser uma vereação a meias com Ricardo Veludo".