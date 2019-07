Bloco de Esquerda propõe lei do clima e Ministério da Ação Climática

© António Cotrim/Lusa

O Bloco de Esquerda propõe no seu programa eleitoral para as legislativas de outubro a aprovação de uma "lei do clima" e a criação do Ministério da Ação Climática, anunciou, este domingo, a coordenadora do partido, Catarina Martins.

"Queremos uma lei do clima que tenha os objetivos do programa para a emergência climática e neutralidade carbónica, e que tenha as obrigações de cortar as emissões. Precisamos de um Ministério da Ação Climática que coordene estas ações várias na indústria, no território, na habitação, na energia", disse.

A coordenadora do Bloco de Esquerda discursava numa sessão pública no Teatro Thalia, em Lisboa, destinada a apresentar a "primeira parte" do programa eleitoral do BE às legislativas de outubro, e que durou cerca de duas horas.

Para o BE, "combater o plástico é uma prioridade, e em Portugal está fora de controlo" já que o país produz "três vezes mais novos plásticos do que recicla", disse Catarina Martins, propondo também a "proibição dos microplásticos" e a criação de alternativas às redes de pesca no mar.

Na área ambiental, o BE quer recuperar o sistema de "tara" para as garrafas de vidro, o aumento das garantias de duração dos produtos e a possibilidade de as reparações dos bens serem comparticipadas, bem como a redução para metade das embalagens de plástico de bebidas até 2022.

A criação de uma lei de bases da energia e de uma "nova agência da energia que seja objetivamente capaz de impor as mudanças que são necessárias" são outras propostas do BE nesta área.