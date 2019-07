Candidatos a deputados do PSD estão escolhidos. Veja as listas finais

© Hugo Delgado/Lusa

Por TSF 31 Julho, 2019 • 02:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As listas do PSD para as eleições Legislativas estão escolhidas, apesar das polémicas com alguns nomes. José Silvano garante que apenas o nome de Hugo Soares foi vetado pela direção do partido, sendo que apenas terão sido sugeridas alterações de lugares para alguns dos restantes nomes.

Pub Pub

Dos 89 deputados que conseguiram assento parlamentar em 2015, 49 estão fora das listas, o que corresponde a 55% do total.

Pub Pub

Conheça os candidatos do PSD às próximas eleições:

CÍRCULO ELEITORAL DOS AÇORES

1. Paulo Moniz

2. António Ventura

3. Ilídia Quadrado

4. Vitória Silva

5. Márcio Silva

SUPLENTES

1. Humberta Bettencourt

2. Valdemiro Vasconcelos

3. Pedro Coutinho

4. Ana Cláudia Veríssimo

5. Susana Soares



CÍRCULO ELEITORAL DE AVEIRO

1. Ana Miguel Santos

2. António André da Silva Topa

3. Vítor Martins

4. Helga Alexandra Freire Correia

5. Bruno Coimbra

6. André Neves

7. Carla Madureira

8. Rui Cruz

9. Rui Vilar Gomes

10. Liliana Vieira

11. Ângelo Soares

12. Jorge São José

13. Paula Coutinho

14. Laura Pires

15. Augusto Rocha

16. João Carvalho

SUPLENTES

1. Diana Alves

2. Vera Lúcia Marques

3. José Augusto Matos

4. Camila Amaral

5. José Carlos Santos

CÍRCULO ELEITORAL DE BEJA

1. Henrique Silvestre Ferreira

2. António José Messias do Rosário Sebastião

3. Maria Inês dos Santos Afonso Guerreiro

SUPLENTES

1. José Manuel Pinela Coelho Fernandes

2. Maria Margarida da Fonseca Ribeiro Pereira

3. José António Aboim Madeira

CÍRCULO ELEITORAL DE BRAGA

1. André Coelho Lima

2. Firmino Marques

3. Maria Clara Gonçalves Marques Mendes

4. Carlos Reis

5. Jorge Paulo da Silva Oliveira

6. Maria Gabriela Rodrigues Baptista

7. Emídio Guerreiro

8. Rui Silva

9. Cidália Adelaide Faria

10. Joel Miranda Fernandes de Sá

11. Firmino Vila Verde Costa

12. Cidália Clara Mária Alves de Abreu

13. José Manuel Teixeira de Sousa

14. Maria Cristina Palhares Crispiniano Vieira Sousa Ferreira

15. Laura Patrícia de Sousa Monteiro Magalhães

16. José Carlos Rocha Dias

17. Paula Cristina Azevedo Santos

18. Ana Margarida da Costa Teixeira

19. João Alberto Granja dos Santos Silva

SUPLENTES

1. Otília Arminda Oliveira de Castro

2. Martinha do Rosário Oliveira Couto Soares

3. Luís Filipe Lopes Carvalho

4. Luís Carlos Lopes Carvalho

5. Elisa Lameira Antunes



CÍRCULO ELEITORAL DE BRAGANÇA

1. Adão Silva

2. Isabela Maria Lopes

3. Paulo Manuel Pereira Rodrigues Pinto

SUPLENTES

1. Sónia Marisa Rodrigues

2. Vítor José Neves Bebiano

3. Cristina Maria Oliveira Miguel Rodrigues​​​​​​​



CÍRCULO ELEITORAL DE CASTELO BRANCO

1. Cláudia André

2. Luís Santos

3. Carlos Faria

4. Márcia Nunes

SUPLENTES

1. Paula Agostinho

2. Nuno Henriques

3. Vanda Ferreira

4. António Moreira​​​​​​​



CÍRCULO ELEITORAL DE COIMBRA

1. Mónica Quintela

2. António Maló de Abreu

3. Paulo Jorge Carvalho Leitão

4. Maria de Fátima Simões Ramos do Vale Ferreira

5. Ana Elisabete Laborda Oliveira

6. Jonathan Artur Ferreira Torres

7. Maria do Céu Simões Alves

8. Teresa Margarida dos Santos Martins

9. João Filipe Rodrigues de Brito

SUPLENTES

1. Maria João Batista Sobreiro

2. Magda Alexandra Maia Rodrigues

3. João Tiago Cardoso Pereira Neves

4. Maria do Rosário Costa e Silva Lopes da Fonseca

5. Jaime Carlos Marta Soares​​​​​​​



CÍRCULO ELEITORAL DE EUROPA

1. Carlos Alberto Gonçalves

2. Victor Alves Gomes

SUPLENTES

1. Liliana Bento

2. Selma Marina Lopes Martins

CÍRCULO ELEITORAL DE ÉVORA

1. Sónia Cristina Silva dos Ramos

2. Francisco Maria Gonçalves Lopes Figueira

3. João Carlos de Carvalho Branco Perdigão Marquês

SUPLENTES

1. Sara Maria Vidigal Correia

2. Ângela Manuel Marques Caeiro

3. Manuel Pedro Martins Santos Chambel dos Giões

CÍRCULO ELEITORAL DE FARO

1. Cristovão Norte

2. Rui Cristina

3. Ofélia Ramos

4. Elsa Cordeiro

5. Carlos Martins

6. Bruno Costa

7. Barbara Amaral

8. Graça Pereira

9. Carlos Cabral

SUPLENTES

1. Cláudia Luz

2. Rui Araújo

3. Francisca Sousa

4. Álvaro Viegas

5. José Carlos Barros​​​​​​​



CÍRCULO ELEITORAL DE FORA DA EUROPA

1. José Cesário

2. Jerónimo Rodrigues Lopes

SUPLENTES

1. Maria João Ávila

2. Lola do Rosário



CÍRCULO ELEITORAL DE GUARDA

1. Carlos Peixoto

2. Carlos Condesso

3. Sara Campos

4. Sílvia Nabais

SUPLENTES

1. Tiago Gonçalves

2. Nazaré Ribeiro

3. Cristina Inocêncio

4. Nuno Soares



CÍRCULO ELEITORAL DE LEIRIA

1. Margarida Balseiro Lopes

2. Hugo Patrício Martinho de Oliveira

3. Pedro Roque

4. Olga Cristina Fino Silvestre

5. João Manuel Gomes Marques

6. Álvaro José Madureira

7. Liliana Batista de Sousa

8. João Pedro Farinha Rosa

9. Paula Maria Ganhão

SUPLENTES

1. Luís Filipe Antunes da Silva

2. Daniel Marques

3. Natércia Maria Enxuto de Oliveira

4. Joaquim Ascensão Pequicho

5. Nélia Maria Henriques Alves



CÍRCULO ELEITORAL DE LISBOA

1. Filipa Roseta

2. José Silvano

3. Pedro Pinto

4. Isabel Meirelles

5. Marques Guedes

6. Duarte Pacheco

7. Sandra Pereira

8. Batista Leite

9. Pedro Rodrigues

10. Lina Lopes

11. Carlos Silva

12. Alexandre Poço

13. Joana Barata Lopes

14. Ana Sofia Bettencourt

15. Jorge Humberto

16. Álvaro Carneiro

17. Rogério Jóia

18. Ana Isabel Valente

19. Ricardo da Cunha Costa Andrade

20. Fernando Pedro Peniche de Sousa Moutinho

21. Eva Brás Pinho

22. Bernardo Narciso

23. João Mota Lopes

24. Susana Duarte

25. Marco Paulo Lemos Pina

26. Vasco António Pinhão Teles Touguinha

27. Margarida Soares

28. Ana Paula Bayer Lourenço

29. Ramiro Vasco Santos

30. Sónia Alain Santos

31. Maria José de Campos Pedroso Alves

32. João Manuel Miranda Coelho

33. Filipa Limpo Filipe

34. Luís Miguel da Silva e Sousa Martins

35. Nuno Coelho

36. Mara Filipa Ribeiro Duarte

37. Pedro Henrique Godinho Barreira Castanheira Lopes

38. Catarina Isabel Lopes Mateus de Oliveira Lopes Resende

39. António de Jesus Seixas

40. João Lacerda Tavares

41. Maria da Glória Fernandes Sarmento

42. João Maria Pizarro de Melo e Sampaio Barral

43. Alexis Godinho Gonçalves

44. Vânia Ferreira

45. Rui Miranda Pinto

46. Tânia Pereira Dias

SUPLENTES

1. Alexandra Mendes

2. João Marta de Castro Martins Duarte Veiga

3. José António Dias Marques Melo

4. Cecília Maria Hilánio Tomás

5. António Manuel Marques Barrocas

6. José António Guerra de Jesus

7. Rita Filipa Cabeças Lapa

8. Lisa Pontes Pereira

9. Manuel António Madeira Martinho

10. Carla Maria Araújo Fernandes dos Santos

11. António de Carvalho Capela

12. Pedro Filipe da Silva Pais

13. Patrícia Alexandra de Amorim Nogueira

14. Hermenegildo António Varela de Carvalho

15. José Miguel Monteiro Arderius de Faria​​​​​​​



CÍRCULO ELEITORAL DE MADEIRA

1. Miguel Filipe Machado de Albuquerque

2. Mário Sérgio Marques

3. Sara Madruga da Costa

4. Paulo Neves

5. Maria de Fátima Marques

6. Helena Leal

SUPLENTES

1. Teodósio Faria

2. Joana Macedo

3. Pedro Freitas



CÍRCULO ELEITORAL DE PORTALEGRE

1. António José Chaves Miranda

2. Paula Cristina Henriques Mota Calado

SUPLENTES

1. Gonçalo Manuel Santos Feiteira

2. Diana Marisa de Sousa Marques



CÍRCULO ELEITORAL DE PORTO

1. Hugo Daniel Alves Martins de Carvalho

2. Rui Fernando da Silva Rio

3. Catarina Leite de Faria da Rocha Ferreira

4. Alberto Amaro Guedes Machado

5. José Joaquim Cancela Moura

6. Maria Germana Sousa Rocha

7. Afonso Gonçalves da Silva Oliveira

8. Álvaro Fernando Santos Almeida

9. Sofia Helena Correia Fernandes de Sousa Matos

10. Alberto Jorge Torres da Silva Fonseca

11. Paulo César Rios de Oliveira

12. Carla Maria Gomes Barros

13. Hugo Miguel de Sousa Carneiro

14. António Duarte Conde Almeida da Cunha

15. Márcia Isabel Duarte Passos Resende

16. Joaquim Agostinho Moreira da Silva Pinto

17. Leonel Fernando Pinto Coelho da Costa

18. Ana Raquel Coelho Azevedo

19. Luís Ricardo Moreira de Sousa

20. Paula Susana Ribeiro Ferreira

21. Carlos Alberto Freitas Miranda

22. Maria José Pinto Cerqueira

23. José Miguel Pinto Pereira

24. Maria João Esteves Magalhães

25. Manuel Alberto Teixeira da Silva Mirra

26. Maria Isabel Vieira da Silva

27. Fernando Virgílio Cabral da Cruz Macedo

28. Paula Cristina Dinis Pinto

29. Paulo Miguel da Silva Santos

30. Maria do Sameiro Rodrigues Mesquita

31. Fernando Luís de Sousa Machado Soares Vales

32. Amélia Maria Gomes de Oliveira

33. Cristóvão Simão Oliveira de Ribeiro

34. Cristiana Susete Martins Seabra

35. Rui Pedro Passos Pinto

36. Ana Cristina Alves Ferreira

37. Maria de Fátima Fernandes Castro

38. Aloísio Fernando Maia Nogueira

39. Daniela Marisa da Rocha Oliveira

40. Palmira Oliveira Lobo Lopes de Castro

SUPLENTES

1. Luís Filipe Menezes Lopes

2. Susana de Azevedo Oliveira

3. Paulo Diogo Monteiro Tavares

4. Anabela da Silva Simões da Rocha

5. António Tavares



CÍRCULO ELEITORAL DE SANTARÉM

1. Isaura Morais

2. João Moura

3. Duarte Marques

4. Sónia Ferreira

5. Rui Rufino

6. Célia Bonet

7. João Oliveira

8. Ana Lúcia Cláudio

9. Isilda Aguincha

SUPLENTES

1. José Salvado

2. Cláudia Ferreira

3. Ricardo Oliveira

4. Maria Teresa Nogueira

5. Silvina Fernandes



CÍRCULO ELEITORAL DE SETÚBAL

1. Nuno Carvalho

2. Fernando Negrão

3. Maria Fernanda Velez

4. Bruno Vasconcelos

5. Tiago Sousa Santos

6. Lina Cristina Gonzalez

7. Paulo Jorge Ribeiro

8. Sónia dos Reis

9. Andreia Patrícia Sousa

10. João Miguel da Silva

11. Teresa de Fátima da Silva Lopes Martinho Lourenço

2. Maria Teresa Pereira Machado Branco

13. Bernardo Rocha Baião

14. Teresa Alexandra Veiga da Costa

15. Carlos Miguel Viegas Vitorino

16. Jaime Filipe Borges Puna

17. Maria da Conceição Nero Gonçalves

18. Bruno Vitorino

SUPLENTES

1. Paulo Alexandre Ribeiro Sabino

2. Helena Maria Gomes de Sousa Prado

3. Fernando Soares

4. Maria Paula Soeiro Cândido



CÍRCULO ELEITORAL DE VIANA DO CASTELO

. Jorge Manuel Salgueiro Mendes

2. Maria Emília e Sousa Cerqueira

. Eduardo Alexandre Ribeiro Gonçalves Teixeira

4. Liliana Sofia Bouça da Silva

5. José Alfredo Pereira Bastos de Oliveira

6. José Fernando Esteves Costa

SUPLENTES

1. Maria João Gonçalves Pires

2. António Filipe Cerqueira Amorim

3. Natércia das Dores Barbosa e Silva

4. Maria Alice Parente Ribeiro Antunes

5. Manuel José Cardoso Rodrigues



CÍRCULO ELEITORAL DE VILA REAL

1. Luis Leite Ramos

2. Cláudia Patrícia Quitério Bento

3. Artur Soveral Andrade

4. Nataniel Mário Alves Araújo

5. Maria Lúcia Ribeiro Brás de Oliveira

SUPLENTES

1. José Amável Diegas Borges

2. Mónica Delgado Moura

3. Daniel Monteiro Alves

4. Ivete Nogueira Moreiras

5. Guilhermina Maria Rodrigues Costa



CÍRCULO ELEITORAL DE VISEU

1. Fernando Ruas

2. Pedro Alves

3. Fátima Borges

4. António Lima Costa

5. Armindo Telmo Antunes Ferreira

6. Eugénia Duarte

7. Domingos Nascimento

8. Liliana Anastácio

SUPLENTES

1. Isabel Fernandes

2. Guilherme Duarte

3. Cristiana Camelo

4. Anabela Oliveira

5. José Esteves Correia