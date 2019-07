Castro Almeida está descontente e afasta-se da política e de Rui Rio

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Manuel Castro Almeida, vice-presidente do PSD, está descontente com o partido e com a liderança de Rui Rio, o que o levou a afastar-se da atividade política, avançou o jornal Público .

Pub Pub

A divulgação dos cabeças de lista às eleições legislativas de outubro terá sido a gota de água, sendo que a opção de nomear caras novas e até desconhecidos do PSD e da vida política terá irritado alguns nomes próximos de Rui Rio.

Castro Almeida, tal como outros apoiantes de Rio, não concordam com a forma centralista como o presidente gere o partido e acusam o líder social-democrata de não ouvir quase ninguém antes de tomar decisões.

O vice-presidente do partido é uma figura respeitada no PSD, foi presidente da Câmara de São João da Madeira, deputado e secretário de Estado do Desenvolvimento Regional no Governo de Passos Coelho.

Esta não é a primeira vez em que surgem notícias do descontentamento de Castro Almeida. Já em novembro do ano passado criticou as divisões no partido e questionou a estratégia de comunicação do PSD.

Ainda antes das eleições Europeias, Castro Almeida chegou a afirmar que se o PSD não vencesse seria por culpa própria. O PS acabaria por vencer com 33 por cento dos votos, contra os 22 do PSD.

Contactado pela TSF, Castro Almeida esclareceu que não quer falar sobre o assunto.