CDS defende que notícias de fechos de urgências desmentem Governo

O CDS defende que o anúncio do encerramento rotativo de urgências de obstetrícia é uma de muitas notícias que desmentem uma das ideias transmitidas pelo Governo, que fala com frequência da contratação de cada vez mais profissionais de saúde.

À TSF, a deputada Isabel Galriça Neto lembra que além da situação hoje vinda a público sobre as maternidades em Lisboa, "temos tido notícias em relação à maternidade e pediatria do Garcia de Orta, em relação ao Algarve - onde a autarca socialista de Portimão veio pedir coragem política para resolver o problema da falta de recursos humanos do Algarve e da situação do acesso dos algarvios à saúde".

"Notícias não faltam que todos os dias desmentem aquilo que o PS, de forma enganadora e apoiado pelo Bloco de Esquerda e o PCP, quer fazer crer aos portugueses", atira a deputada.