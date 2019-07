CDS "disponível" para melhorar diploma da lei do lóbi

© Fernando Veludo/Lusa

O CDS concorda com os reparos feitos pelo Presidente da República em relação à Lei do Lóbi, que Marcelo vetou.

Em declarações à TSF, Nuno Magalhães explica que esses reparos até estavam na proposta inicial do partido. Por isso, o líder parlamentar espera que a proposta possa ser aprovada ainda nesta legislatura.

"É essencial que haja uma lei que torne o lóbi mais transparente e que seja urgente. Os reparos do Presidente vêm em linha com a proposta inicial do CDS", referiu Nuno Magalhães, sublinhando que o partido está disponível para alterar a proposta.

Marcelo Rebelo de Sousa vetou esta lei "considerando que três lacunas essenciais, em particular o facto de o diploma não prever a sua aplicação ao Presidente da República", de acordo com a nota divulgada no portal da Presidência da República na Internet, que remete também para uma carta enviada ao presidente da Assembleia da República.