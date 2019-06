CDS em jornadas à procura de "um bom resultado nas legislativas"

Nuno Melo, o único deputado eleito pelo CDS nas eleições europeias; Assunção Cristas, a presidente do partido; e Nuno Magalhães, o líder parlamentar centrista © Pedro Correia / Global Imagens

A ideia é "cerrar fileiras" para tentar obter nas legislativas o que o CDS falhou nas eleições europeias: "um bom resultado". Nuno Magalhães, líder parlamentar, explica que o objetivo é mobilizar forças depois dos 6,2% que deixaram o partido em quinto lugar.

"Sinto o partido mobilizado. Com certeza que o partido está triste, eu também estou triste, porque esperaria e preferia outro resultado. Não conseguimos os nossos objetivos. Agora, há que cerrar fileiras, há que estar todos juntos, todos mobilizados - e estaremos, com certeza - para aquilo que é fundamental: ter um bom resultado nas eleições legislativas", explicou Nuno Magalhães aos jornalistas, em jeito de antecipação destas jornadas parlamentares.

O CDS escolheu o Porto para as últimas jornadas parlamentares desta legislatura e o tema da saúde vai marcar os trabalhos.

Para "sublinhar a ideia da valorização do setor social", o dia arranca com uma ação de voluntariado dos deputados no centro social e cultural da paróquia de Valbom, em Gondomar, que Nuno Magalhães deseja que seja "um sinal político".

Depois da abertura oficial, haverá um almoço-debate com o médico António Ferreira, antigo diretor do Hospital de São João, do Porto.

Na rota dos deputados centristas está ainda o centro hospitalar de Vila Nova de Gaia, onde o CDS quer mostrar os efeitos das "cativações do ministro das Finanças".

Na terça-feira de manhã, há um painel para "ouvir o diagnóstico sobre o estado da saúde", onde participam Orlando Monteiro da Silva, bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, Ana Paula Correia, bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, e António Araújo, presidente do conselho regional do Norte da Ordem dos Médicos.

Apesar de ter saído da direção, será Adolfo Mesquita Nunes, que coordena o grupo de trabalho responsável pelo programa eleitoral para as legislativas, a fazer uma apresentação.

Os trabalhos encerram com a intervenção da presidente do partido, Assunção Cristas.