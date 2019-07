CDS propõe que privados no transporte fluvial do Tejo adiram aos passes existentes

© Gerardo Santos/Global Imagens

O CDS quer que a travessia fluvial do Tejo passe a contar com serviço de operadores privados, impondo como condições que, tal como o serviço público de transporte, "garantam operação também nos horários com menor procura e estejam integrados no sistema de passe existente para os utentes".

Em entrevista à TSF, Nuno Magalhães, líder parlamentar do partido, explica que o objetivo do CDS é "antes de mais, resolver os problemas das pessoas" que se agravaram com a atualização do valor dos passes, já que o investimento entretanto anunciado pelo governo "não garante isso" no curto prazo.

Nuno Magalhães explica a proposta do CDS.

Salientando que "não se trata de propor a criação de parcerias público-privadas", Nuno Magalhães explica que há condições que o CDS coloca para que a proposta de alargamento da oferta seja feita da forma "mais justa e adequada" possível.

O deputado explica quais os objetivos do CDS e considera que "nem seriam precisos seis meses" para viabilizar esta proposta.

Para o CDS os vários modelos de oferta que possam surgir, incluindo de táxis fluviais, permitem que haja competição entre operadores "para agradar aos passageiros e prestar um melhor serviço". Os centristas acreditam que é possível "o governo concluir regulamentação (nesse sentido) no prazo de seis meses".