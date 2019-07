CDS quer explicações de Eduardo Cabrita sobre polémica com secretário de Estado

© Jorge Amaral / Global Imagens

O CDS-PP exige explicações urgentes do ministro da Administração Interna sobre a eventual incompatibilidade do secretário de Estado da Proteção Civil, na sequencia da notícia que revela que o seu o seu filho celebrou pelo menos três contratos com o Estado.

Em declarações à TSF, Telmo Correia do CDS exige que o ministro Eduardo Cabrita se manifeste a propósito do "acumular de acontecimentos e factos negativos na área do ministério da Administração Interna, que neste momento parece um caos completo".

Para o dirigente e deputado centrista, até agora as declarações de Eduardo Cabrita sobre a polémica dos kits de autoproteção distribuídos pela Proteção Civil às populações abrangidas pelo programa Aldeias Seguras foram insatisfatórias e "algumas até bastante arrogantes, atacando um presidente de câmara e a comunicação social."

O ministro da Administração Interna considerou, inicialmente, "alarmistas e irresponsáveis" as notícias sobre os kits de autoproteção, mas entretanto mandou investigar a forma como foi feita esta compra.

Telmo Correia quer ouvir o que Eduardo Cabrita tem a dizer sobre os "factos gravíssimos" conhecidos nos últimos dias - primeiro o secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, dizia não saber nada sobre as empresas indicadas para compra dos kits de autoproteção, agora sabe-se ainda que o filho deste secretário de Estado celebrou pelo menos três contratos com o Estado, já depois de o pai ter assumido funções governativas.

O caso "pode revelar uma incompatibilidade", mas "sobre isto, o ministro da Administração Interna nada", condena.

Logo que seja possível Eduardo Cabrita devia "esclarecer o país". 00:00 00:00

Terá se pronunciar, "com sensatez e humildade e não com a arrogância que ouvimos nos momentos recentes", acrescenta.

Para Telmo Correia "este silencio só pode significar uma coisa: que o Governo está claramente fragilizado" num momento crítico para o combate aos incêndios.