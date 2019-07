CDS quer que as dívidas do Estado às PME sejam descontadas nos impostos

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, acompanhada pelos deputados, Adolfo Mesquita Nunes e Cecília Meireles © Rodrigo Antunes/Lusa

O CDS-PP quer criar um mecanismo que permita às empresas credoras do Estado utilizar esse valor para um "acerto de contas" na liquidação de "algum imposto, contribuição ou taxa".

Pub Pub

Em declarações à TSF, Adolfo Mesquita Nunes, responsável pelo programa eleitoral centrista, explica que "à falta de uma conta-corrente entre Estado e empresas", a medida "é mais rápida e eficaz".

"O Estado é, atualmente, devedor de muitas pequenas e médias empresas (PME) portuguesas. E ao mesmo tempo que lhes deve dinheiro, está a cobrar-lhes impostos e não lhes permite que utilizem essa dívida para pagar os seus impostos - isto é, a empresa fica na circunstância de não receber do Estado e, ao mesmo tempo, ter que pagar os seus impostos", expôs o deputado centrista. "Isto resolver-se-ia com uma conta-corrente entre o Estado e as empresas, que vem sendo prometido há muito tempo, mas que é um processo muito complexo".

"Aquilo que nós propomos é um processo mais simples, mais rápido, enquanto essa conta-corrente não existe. Sempre que o Estado dever dinheiro a uma empresa, essa empresa pode transformar essa dívida num título de dívida e com o título pagar os seus impostos", explicou Adolfo Mesquita Nunes.

O CDS propõe que as dívidas do Estado às PME sejam descontadas nos impostos a pagar pelas empresas 00:00 00:00

O dirigente centrista adianta que "qualquer pessoa ou empresa a quem o Estado deva dinheiro deve poder descontar a fatura vencida e não paga" na liquidação de impostos, como o IVA ou IRC, mas aponta limites para a utilização deste mecanismo.

"Uma baliza que é importante frisar é que este título de dívida apenas pode ser usado para pagar impostos e tem um prazo de validade limitado - ou seja, ele não pode ser usado como uma moeda paralela ou para outras coisas, porque isto é apenas uma solução de recurso para resolver o problema das PME", esclareceu.

O deputado Adolfo Mesquita Nunes frisa que os títulos de dívida criados não poderão ser usados para outros fins 00:00 00:00

Para já, a proposta do CDS prevê que este seja uma medida destinada apenas às empresas de menor dimensão, com base num projeto-piloto, mas Adolfo Mesquita Nunes admite que possa vir a ser alargada.

"Se conseguirmos diminuir os prazo de pagamento do Estado, discipliná-lo, e, ao mesmo tempo, melhorar a situação de tesouraria destas empresas, poderemos alargar a outras empresas de maior vulto", admitiu o deputado.