CDS quer saber que cursos de formação profissional têm mais emprego

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, acompanhada pelos deputados Adolfo Mesquita Nunes e Cecília Meireles © Rodrigo Antunes/Lusa

Na quarta proposta do programa eleitoral, os centristas defendem que é "urgente" mudar a forma como é feita a formação profissional em Portugal. O CDS-PP propõe adaptar a oferta formativa à procura, aferindo o grau de empregabilidade dos cursos de formação profissional através de um ranking, sem perder de vista as indústrias exportadoras e à economia digital.

Em declarações à TSF, Adolfo Mesquita Nunes, responsável pelo programa eleitoral centrista, considera que a formação "não está alinhada com as necessidades das empresas".

O CDS avança, por isso, com propostas para atualizar o catálogo nacional de qualificações e para "reformular e valorizar" a participação dos centros de formação de gestão participada para se "formarem recursos humanos" em áreas como a indústria exportadora.

De acordo com a proposta do CDS, o Instituto do Emprego e da Formação Profissional (IEFP) seria obrigado a publicar dados atualizados sobre empregabilidade e vencimentos médios das profissões.

Esta é a quarta medida do programa eleitoral para as legislativas de outubro a ser divulgada pelo CDS, que promete divulgar, nos próximos meses, uma proposta com regularidade semanal ou de dez em dez dias.