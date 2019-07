CDS saúda escolha de von der Leyen, a primeira mulher presidente da Comissão

© Yiannis Kourtoglou/Reuters (arquivo)

Lusa Por 02 Julho, 2019 • 21:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O CDS-PP saudou hoje a escolha da primeira mulher para presidir à Comissão Europeia, a alemã Ursula von der Leyen, da CDU, que pertence do Partido Popular Europeu (PPE).

Pub Pub

"A nomeação da ministra da CDU alemã, partido do PPE, não só respeita os resultados eleitorais das eleições europeias, em que o PPE foi o partido com maior número de lugares, como permite a que, pela primeira vez na sua história, seja uma mulher a exercer o cargo de presidente da comissão", lê-se numa nota à imprensa do CDS.

O CDS que, tal como o PSD em Portugal, pertence PPE, assinalou que "esta solução permitiu ainda desbloquear um processo complicado no Conselho Europeu, atingindo assim um resultado que integra os maiores grupos políticos da União Europeia".

Outro dos pontos realçados pelos centristas é o facto de Ursula von der Leyen ser "casada, com sete filhos" e de ter sido "ministra da Família e Juventude, do Trabalho e Solidariedade, antes de tomar posse, em 2013, como ministra da Defesa" no Governo liderado por Angela Merkel.

Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia chegaram hoje a acordo sobre as nomeações para os cargos institucionais de topo, designando a alemã Ursula von der Leyen para a presidência da Comissão Europeia, anunciou Donald Tusk.

Anunciado pelo presidente do Conselho Europeu, o compromisso alcançado ao fim de uma 'maratona' negocial, que se prolongou em Bruxelas ao longo de três dias, desde as 18:00 de domingo (menos uma hora em Lisboa), contempla ainda a nomeação do primeiro-ministro belga em funções, o liberal Charles Michel, para a presidência do Conselho Europeu, do ministro espanhol dos Negócios Estrangeiros, o socialista Josep Borrell, como Alto Representante da UE para a Política Externa e ainda da francesa Christine Lagarde para o Banco Central Europeu.

Com a designação de Ursula von der Leyen, ministra alemã da Defesa e muito próxima da chanceler Angela Merkel, o PPE, que presidiu à Comissão ao longo dos últimos 15 anos e que venceu as eleições europeias de maio, retém assim o mais desejado dos cargos em negociação, que pela primeira vez será ocupado por uma mulher.