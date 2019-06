Centenas de populares nas ruas de Portalegre para comemorações do 10 Junho

Centenas de pessoas, muitas delas munidas da bandeira nacional, assistiram, esta segunda-feira às comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, nas ruas, galerias, janelas e varandas dos prédios de Portalegre.

As cerimónias tiveram início pelas 11h00, com o Presidente da República a passar em revista militares dos três ramos das Forças Armadas que se encontravam em parada na Avenida do Regimento das Forças Armadas, em Portalegre.

Seguiu-se a Cerimónia de Homenagem aos Mortos em Combate, marcada por um minuto de silêncio em memória dos que perderam a vida ao serviço da pátria.

Depois das honras militares, seguiram-se as intervenção do presidente da Comissão Organizadora das Comemorações, o jornalista João Miguel Tavares, e do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na presença do presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e do primeiro-ministro, António Costa.

Seguiram-se a cerimónia de Imposição de Condecorações Militares e o desfile das Forças em Parada. O Presidente da República condecorou as quatro Forças Nacionais Destacadas (FND) na República Centro Africana (RCA) em missão ao serviço das Nações Unidas.



O Presidente da República atribuiu quatro medalhas de ouro de serviços distintos nos respetivos estandartes nacionais das primeiras quatro FND na República Centro-Africana - forças que estiveram em missões das Nações Unidas de estabilização multidimensional integradas (MINUSCA).

As comemorações do Dia de Portugal continuam esta segunda-feira à tarde em Cabo Verde. Marcelo Rebelo de Sousa viajará para a cidade da Praia com o primeiro-ministro, António Costa, e com o Presidente de Cabo Verde, onde falará perante representantes da comunidade portuguesa neste país, que é composta, no total, por cerca de 21 mil pessoas, dispersas por várias ilhas cabo-verdianas.

Em Cabo Verde, as comemorações terão lugar na cidade da Praia, na ilha de Santiago, e no Mindelo, na ilha de São Vicente, onde Presidente da República e primeiro-ministro terão uma agenda intensa, na terça-feira.

O programa no Mindelo inclui uma visita a uma exposição de arte contemporânea, um passeio a pé e um convívio com jovens desportistas na companhia do futebolista Eliseu, ex-jogador do Benfica, que integrou a seleção nacional campeã da Europa em 2016 e que tem dupla nacionalidade, portuguesa e cabo-verdiana. No Mindelo, haverá ainda um almoço com autoridades locais numa fragata da Marinha Portuguesa e um desfile militar das Forças Armadas de Cabo Verde que integrará uma representação de Portugal.

As comemorações do Dia de Portugal terminam com uma receção à comunidade portuguesa, num hotel do Mindelo, na terça-feira ao fim do dia.

As comemorações do 10 de Junho começaram no domingo, no centro da cidade de Portalegre, com uma cerimónia de içar da bandeira nacional - ocasião em que o chefe de Estado aproveitou para defender que o 10 de Junho é em primeiro lugar uma efeméride que celebra "o culto da pátria", frisando que o país cultiva o seu passado, mas é um projeto virado para o futuro.