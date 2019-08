César diz que proposta de Rio para reduzir deputados é "velhinha"

© Fernando Fontes/Global Imagens

O PS considera que Rui Rio retomou "a proposta velhinha do PSD" e que não resiste "a alguma demagogia" para defender a redução do número de deputados. Esta terça-feira, o presidente do PSD defendeu círculos eleitorais mais pequenos nas legislativas e a redução do número de deputados em função dos votos em branco.

Estas são medidas para a reforma do sistema político que estarão no programa eleitoral dos social-democratas.

A reação do Partido Socialista chegou por Carlos César que escreveu, no Facebook, que para além de Rio "não conseguir resistir a alguma demagogia que desvaloriza as instituições e os titulares de cargos", a sugestão "incorre em graves problemas".

César defende que a proposta "diminuiria a representatividade dos pequenos partidos, prejudicando o pluralismo do Parlamento, dificultaria a representação dos territórios do interior, que seriam penalizados no preciso momento em que têm de ser valorizados, e baixaria a capacidade de realizar com qualidade o trabalho parlamentar, cuja exigência tem aumentado ao longo dos anos".

O presidente do PS lamenta ainda que ao " ao invés de procurar consensos, a partir, por exemplo, da proposta do PS de círculos uninominais de candidatura que asseguram mais proximidade sem prejudicar a proporcionalidade do sistema, o PSD insista na intransigência que não dá frutos alguns".