Circulatura do Quadrado: a pré-campanha, a carne de vaca banida e uma demissão tardia

Além dos debates pré-eleitorais, no programa desta semana da Circulatura do Quadrado, o painel de comentadores abordou alguns assuntos polémicos. A eliminação da carne de vaca da cantina da Universidade de Coimbra fez com que Jorge Coelho, Pacheco Pereira e António Lobo Xavier estivessem de acordo: a proposta anunciada pelo reitor para alertar para os efeitos das alterações climáticas não foi, na opinião dos comentadores, uma decisão feliz.

No debate desta semana, foi ainda abordada a demissão do secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves em plena pré-campanha. O ex-governante foi constituído arguido numa investigação aos contratos dos kits de incêndio da distribuídos pela Proteção Civil. Jorge Coelho não estranha que a demissão tenha acontecido no dia em que o Ministério Público fez várias buscas em diversos locais.

Para Lobo Xavier, tudo neste processo "cheira mal". O centrista elogia a posição do primeiro-ministro que implementou uma regra no Governo: "Quem é arguido, sai", apesar de José Artur Neves ter invocado "razões pessoais" para se demitir.

Já Pacheco Pereira foi mais direto, alertando que "grande parte dos negócios em Portugal à volta do Estado passa por relações de amizade ou amiguismo".

O programa desta semana da Circulatura do Quadrado será transmitido esta quinta-feira na TSF.