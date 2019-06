Jerónimo alerta para consequências de uma maioria absoluta do PS

© Nuno Veiga/Lusa

O secretário-geral do PCP criticou o PS por estar a "pensar" em conquistar uma "maioria absoluta" nas próximas eleições legislativas para não ter de "prestar contas a ninguém", nem entender-se com a CDU.

Num discurso numa sessão pública em Beja, Jerónimo de Sousa reagia a declarações do líder parlamentar do PS, Carlos César, que, na segunda-feira, disse ser fundamental uma vitória socialista com "maioria expressiva" nas legislativas para "evitar bloqueios" e libertar-se de "inércias" e reivindicou para o PS, não para o PCP ou Bloco, a responsabilidade pelos resultados na economia.

Segundo Jerónimo de Sousa, o "regresso" de PSD/CDS ao Governo "seria retomar um rumo de afundamento nacional" e "o PS de mãos livres significará a não resolução dos problemas estruturais do país, seja nos serviços públicos, seja no investimento público ou no combate às desigualdades".

Jerónimo de Sousa admite que ainda há mais políticas para implementar.

"Prova provada está nas declarações [de segunda-feira] de um alto responsável do PS [Carlos César], que veio falar de bloqueios e de inércia sem dizer porquê, sem dizer quem, sem dizer como, mas o que esta mensagem embrulhada e redonda significa é que o PS está a pensar que a solução boa seria uma maioria absoluta, porque assim não tinha de prestar contas a ninguém, nem convergir, nem entender-se com aqueles que sempre estiveram prontos para esses avanços", ou seja, a CDU, afirmou Jerónimo de Sousa.

Na sessão pública, que serviu para apresentar o atual deputado João Dias como primeiro candidato da CDU às legislativas pelo círculo eleitoral de Beja, o líder do PCP acusou o Governo PS de "propalar" a ideia de que está a resolver os problemas do país, mas "trata-se de uma completa mistificação".

"Propalam a ideia de que se estão a resolver os problemas do país, dando como exemplo o crescimento da economia, aquém do que é preciso e anémica, e a diminuição do défice, mas trata-se de uma completa mistificação, já que os problemas de fundo que marcam a realidade portuguesa não foram, nem estão resolvidos e persistem graves problemas económicos e sociais sem resposta", disse.

Jerónimo de Sousa frisou que o PCP sabe "bem quão positivo foi o que se conseguiu" na atual legislatura, devido à intervenção da CDU na "relação de forças na Assembleia de República", mas também sabe que o que se conseguiu foi "insuficiente e limitado".

"Sabemos que se ficou aquém na solução de muitos outros problemas a que era urgente dar resposta, porque o governo do PS, tal como antes PSD e CDS, optou pela política de submissão às imposições do Euro e da União Europeia e pela subordinação aos interesses do capital monopolista e com eles os constrangimentos, atrasos e problemas estruturais que o país enfrenta", disse.

Segundo Jerónimo de Sousa, "derrotou-se, em 2015, a versão mais retrógrada da política de direita, mas não a política de direita, que se mantém nos seus traços mais determinantes nas opções da governação do país, pela mão do PS, em convergência com PSD e CDS".

Portugal "continua a sofrer as consequências da política de direita de décadas de governos de PS, PSD e CDS" e com a qual "é urgente romper", frisou.

Jerónimo de Sousa defendeu que "é preciso avançar e não andar para trás, como pretendem PS, PSD e CDS" e "é inquestionável que Portugal precisa de outras soluções e a CDU tem soluções e propõe-nas ao povo" para a "resolução dos problemas do país".