Coligação formal à esquerda? "É melhor não estragar uma boa amizade"

O secretário-geral do PS, António Costa, afastou esta quinta-feira a hipótese de formar uma coligação formal com os partidos à esquerda após as eleições legislativas de outubro.

Em entrevista à TVI24, Costa lembrou que "é melhor não estragar uma boa amizade com um mau casamento" e afastou um cenário de coligação à esquerda, admitindo a formação de um governo minoritário.

Costa considera que "as coisas têm corrido bem" sob a atual solução governativa e admite mesmo ter "muitas dúvidas" que corressem melhor "de outra maneira".

"Uma das chaves da estabilidade desta situação política foi cada um ter respeitado bem a sua identidade, termo-nos entendido sobre o que fazíamos em conjunto, mas também deixar claro quais as matérias em que não havia entendimento possível", destacou o primeiro-ministro.

"Estou convencido de que se tivéssemos feito uma coligação formal com ministros do PEV, PCP, BE e PS se calhar a solução teria sido menos estável do que a que tivemos."

"Se o Governo fosse de coligação, havia muitas decisões que o PCP e o BE não podiam ter aceitado", destacou Costa, analisando a interação entre os partidos. Sobre o papel do PS, identifica o partido como "o fator de equilíbrio" que permitiu que a chamada Geringonça resultasse de forma positiva.

"Os cidadãos é que definem as condições que cada líder partidário tem para trabalhar", ressalvou o secretário-geral questionado sobre os cenários que pode ter de enfrentar para formar um futuro Governo, caso reúna votos suficientes para tal.

"Nunca pedi maioria absoluta porque acho que não é uma coisa que se peça", garantiu o secretário-geral socialista, questionado sobre um hipotético reposicionamento político do PS.

País mais preparado para uma crise

"A devolução de rendimentos foi crucial para devolver confiança aos portugueses", considerou Costa, reforçando uma ideia que já tinha sido deixada por Centeno, de que Portugal está hoje mais preparado para uma crise do que estava aquando do início da última.

Precisamente sobre o futuro do ministro das Finanças, Costa diz que não o questionou nesse sentido, mas garante que caso "os portugueses permitam formar Governo", falará com Centeno sobre esse assunto. "Não tenho razões para duvidar de que se mantém disponível para a governação", rematou.