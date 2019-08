Primeiro-ministro convoca reunião de emergência para este sábado

© Stephanie Lecocq/Reuters

O primeiro-ministro convocou uma reunião de emergência para as 10h da manhã deste sábado, em São Bento. A notícia, avançada pela RTP , foi confirmada à TSF por fonte do gabinete do primeiro-ministro.

Na reunião vão estar presentes os ministros com as tutelas do Trabalho, do Ambiente e Transição Energética, dos Negócios Estrangeiros, da Administração Interna e da Defesa. Também o secretário de Estado das Infraestruturas vai marcar presença, em representação do ministro Pedro Nuno Santos.

António Costa faz uma declaração pública no final dos trabalhos, cujo tema será a greve dos motoristas, com início marcado para a próxima segunda-feira.

