Costa e Cristas: um "enorme fosso" com "perigo" e "aventureirismos" pelo meio

© Tiago Petinga/Lusa

Por TSF com Lusa 13 Setembro, 2019 • 22:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os líderes do PS, António Costa, e do CDS-PP, Assunção Cristas, travaram hoje, na TVI, um debate cerrado, sem quaisquer pontos de consenso, com "um enorme fosso" a separá-los em termos de propostas políticas.

Pub Pub

No final de 30 minutos de discussão dura, a presidente do CDS-PP deixou um alerta aos portugueses para os "perigos" de acordarem na manhã de 7 de outubro, dia seguinte às legislativas, com uma maioria de dois terços da esquerda no parlamento.

Pub Pub

Um "enorme fosso" entre PS e CDS. 00:00 00:00

António Costa contrapôs que o perigo seria os portugueses acordarem no dia 7 de outubro com "aventureirismos" de reduções fiscais e procurou depois definir o PS como "o partido do bom senso, do equilíbrio político e da estabilidade".

Costa garantiu que Cristas criou "uma onda de despejos como não há memória" quando era ministra. Argumento rebatido pela líder do CDS. 00:00 00:00

A discussão entre os dois subiu de tom após uma intervenção de António Costa em que atacou as propostas programáticas do CDS-PP em matérias como acesso pago a universidades públicas, habitação e direito de propriedade e, nas políticas de natalidade, regresso a um mecanismo de apoios sociais por rendimento familiar.

Costa e Cristas discutem o acesso à universidade. 00:00 00:00

A estes temas lançados, o secretário-geral do PS ainda juntou mais tarde um quarto, esse sobre as propostas fiscais do CDS-PP. E esses temas acabaram por dominar grande parte do debate, com a líder democrata-cristã a rejeitar as críticas que lhe foram apresentadas por António Costa.

Perto do final do debate - e questionada sobre se a sua liderança no CDS fica em risco se eleger menos do que 18 deputados (o número atual do CDS) -, Assunção Cristas garantiu que o que que a preocupa é a situação de Portugal.

"O país que tem a maior carga fiscal de sempre e que não tem uma alternativa à esquerda que seja viável e para a qual é preciso construir uma alternativa de centro-direita. Quero ser muito clara: para as pessoas do centro-direita que entendem que o jogo está feito e que o PS já ganhou e não vale a pena ir votar, quero dizer-lhes que podem acordar no dia 7 com um Parlamento dois terços à esquerda. Garanto que é um risco enorme no país", atirou a líder centrista.

Parlamento com dois terços à esquerda é "risco enorme para o país". 00:00 00:00

"Não acredito num país bem governado nem com maiorias absolutas de um só partido, nem num país governado com maioria à esquerda", reforçou Cristas.

Já António Costa, questionado sobre se tem opinião diferente de Mário Centeno - que defendeu na TSF ser mais fácil assumir algumas medidas com maioria absoluta -, o líder socialista limitou-se a pedir uma maioria confortável para o PS, em detrimento de um governo de direita no país.

"Desejo que os portugueses acordem no dia 7 de outubro tranquilos, sem receio de que vamos entrar em aventuras de reduções fiscais que se traduzem ou num enorme desequilíbrio de contas públicas, ou num enorme aumento de impostos", explicou António Costa.

Costa quer que portugueses acordem depois das eleições "sem receio" de aventuras fiscais. 00:00 00:00

"Há uma coisa que os portugueses sabem quanto ao PS desde que Mário Soares o fundou: é o partido do bom senso, do equilíbrio e da estabilidade", rematou.

Num ponto - e só num ponto - Cristas e Costa estiveram de acordo: Um enorme fosse separa as propostas do PS e as do CDS-PP.