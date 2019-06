Cristas, a "ativista do otimismo". "Nunca me ouviram criticar otimisto de Costa"

© Rodrigo Antunes/Lusa

Assunção Cristas garante que está confiante no futuro do país e encara o dia 6 de outubro com um sentimento positivo. No final da apresentação do livro Confiança, de que é autora, a líder do CDS mostrou esperança no futuro próximo.

"Tenho confiança no país e em todos os portugueses que lutam todos os dias para termos um país melhor. Muita confiança e esperança no futuro", reiterou Assunção Cristas.



Assumindo-se "ativista do otimismo", Cristas não fica preocupada por ter esse ponto em comum com o primeiro-ministro.

"Eu sou muito otimista, felizmente há muitas pessoas otimistas no nosso país e acho que isso é uma coisa positiva. Muitas vezes sou crítica do primeiro-ministro, mas nunca me ouviram criticar o otimismo. Acho que o otimismo é uma coisa boa", afirmou a líder centrista.



Presentes na apresentação do livro de Cristas estiveram inúmeros deputados, dirigentes e militantes centristas, mas também sociais-democratas como Pedro Passos Coelho, Maria Luís Albuquerque, Miguel Frasquilho e Leitão Amaro.