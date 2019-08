Da esquerda à direita, partidos satisfeitos com nomeação de Elisa Ferreira. PCP é a exceção

Elisa Ferreira é a primeira mulher portuguesa a ser nomeada para o cargo de comissária europeia © Lisa Soares / Global Imagens

O eurodeputado Paulo Rangel, do Partido Social Democrata (PSD), considera que Elisa Ferreira é uma escolha acertada para a posição de comissária europeia.

Em declarações à TSF, Rangel realçou a "experiência" e "competência"da vice-governadora do Banco de Portugal: "Elisa Ferreira é uma pessoa com uma grande experiência executiva e europeia, competente, reconhecida e com uma rede de conhecimentos na Europa bastante positiva."

"Penso que é uma boa escolha", declarou o eurodeputado social-democrata, que saudou ainda o facto de Elisa Ferreira ser "a primeira mulher" portuguesa no cargo.

No mesmo plano, Rui Rio desejou que seja atribuída a Elisa Ferreira, escolhida pelo primeiro-ministro para comissária europeia, uma "pasta importante para Portugal", notando que a ex-ministra tem "conhecimento suficiente" para "desempenhar bem" a função.



"Esperamos que lhe seja atribuída uma pasta importante para Portugal e que tenha arte, saber e sorte no desempenho da função", afirmou Rui Rio, em declarações aos jornalistas na sede do Porto do PSD, onde apresentou propostas para reformar o sistema político.



O presidente do PSD afirmou que "a escolha de Elisa Ferreira é uma boa escolha como podiam ser boas escolhas muitas outras personalidades portuguesas", notando que a ex-ministra "tem conhecimento suficiente para desempenhar bem o lugar".

Também a eurodeputada Marisa Matias, do Bloco de Esquerda (BE), espera que Elisa Ferreira seja uma voz forte na Europa.

Ouvida pela TSF, a eurodeputada recordou os tempos em que esteve ao lado da economista na Comissão de Assuntos Económicos e Monetários, enquanto coordenadoras.

"Elisa Ferreira conhece bem os dossiês europeus, conhece bem a política económica europeia, e - com a exceção do pacote da Governação Económica, em que tivemos bastantes divergências - houve muita convergência na crítica à austeridade e à política económica e monetária europeia", lembrou.

"Espero mesmo que possa ser uma voz forte contra a política de destruição dos serviços públicos", disse Marisa Matias.

Já as esperanças do Pessoas-Animais-Natureza (PAN) residem no passado de Elisa Ferreira enquanto ministra do Ambiente.

À TSF, o eurodeputado do PAN disse esperar que a sensibilidade para os temas ambientais esteja presente no modo como a nova comissária europeia desempenhará o cargo.

"Não esqueçamos que foi ministra do Ambiente, assumimos que tenha alguma sensibilidade para questões ambientais e, nesse sentido, trabalharemos juntos para fazer vingar os nossos objetivos", referiu Francisco Guerreiro, que vê com "bons olhos" a nomeação de Elisa Ferreira.

"É uma escolha positiva. O trabalho que tem efetuado nas instituições europeias e nas instituições nacionais tem demonstrado que é uma pessoa bastante moderada, bastante trabalhadora e capacitada para desemprenhar estas funções", conclui o eurodeputado.

Pelo contrário, o Partido Comunista Português (PCP) lembra que, mais importante do que as pessoas, são as políticas que estas seguem - e não está satisfeito com as opções de Elisa Ferreira.

Em declarações à TSF, o eurodeputado João Ferreira afirmou que o percurso da economista no Parlamento Europeu está marcado por uma colagem a políticas que se têm revelado prejudiciais para Portugal.

"Ao longo destes últimos anos em que Elisa Ferreira esteve no Parlamento Europeu, aquilo que sempre se verificou foi uma convergência com os setores da social-democracia e com a direita europeia", criticou o eurodeputado comunista.

Já o eurodeputado do CDS, Nuno Melo, sublinha querer "acreditar que, desde que a pasta seja relacionada com as áreas de competência da Elisa Ferreira, possa nelas ter um bom desempenho. Desejo que tenha muito sucesso na sua pasta".

*com Cristina Lai Men e Miguel Videira