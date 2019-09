"Digno, culto, ao serviço do país." Jorge Sampaio homenageado no 80.º aniversário

"Indiscutivelmente humanista, com um percurso muito grande como combatente político antes do 25 de Abril" © João Silva/ Gobal Imagens

"Longa experiência de oito décadas." Na terça-feira, na abertura do Curso de verão do Instituto Português de Relações Internacionais, em Óbidos, o ex-presidente da República, disse estar num momento da vida muito dado a balanços, antes de evocar um dia marcante da história portuguesa que não testemunhou na rua por ter obedecido. E bem se arrepende de o ter feito.

Jorge Sampaio destaca o 25 de Abril de 1974 como um dos momentos mais marcantes da sua vida, que alcança, esta quinta-feira, a meta dos 80 anos.

Hoje é um espectador da política, mas já foi um participante ativo: como chefe de Estado, presidente da câmara de Lisboa e secretário-geral do PS. No dia do aniversário de Jorge Sampaio, João Soares deu os parabéns ao camarada que "sempre esteve ao serviço do país". "Jorge Sampaio é um homem digno, é um homem culto e que esteve sempre ao serviço daquilo que era o entendimento que tinha do futuro dos portugueses e do nosso país", destaca o antigo ministro da Cultura.

Muitos terão esquecido que o antigo Presidente da República foi o precursor da geringonça política de aliança com as esquerdas no país. João Soares faz questão de lembrar. "Eu estive com ele na fase precursora em que, pela primeira vez, se ensaiou um acordo entre o conjunto das esquerdas para a conquista da Cadeia Nacional de Lisboa à direita, um grande passo que se deveu à coragem e à audácia de Jorge Sampaio."

João Soares, que lhe sucedeu na Câmara Municipal de Lisboa, recorda ainda a audácia e a coragem do camarada socialista. Protagonista de muitas lutas e campanhas eleitorais, Jorge Sampaio venceu várias batalhas ao longo dos seus 80 anos.

"Indiscutivelmente humanista, com um percurso muito grande como combatente político antes do 25 de Abril", João Soares conheceu-o quando este ainda dava os primeiros passos como um "advogado muito empenhado e talentoso, comprometido com a defesa de eixos políticos".

Opositor do Estado Novo, o antigo Presidente esteve desde logo envolvido em "variadíssimos movimentos políticos da oposição ao regime da ditadura", e chegou mesmo a ser, de acordo com o ex-ministro, "muitíssimo importante durante crise académica de 1972".

Neste dia de festividades, João Soares sublinha uma das maiores qualidades do amigo: "um dos homens fundamentais na construção de um estado democrático depois do 25 de Abril". "Nem sempre estivemos do mesmo lado dos embates dentro do PS, mas é alguém de quem tenho muito orgulho em ser admirador e amigo", confidencia, ouvido pela TSF.

"O mais sincero e o mais fraterno abraço de parabéns" é o que cabe quando já faltam as palavras, mas João Soares deixa ainda um desejo: "Conto com ele nos próximos 20 anos e espero estar com ele para celebrar os próximos aniversários."

As celebrações ao "homem extremamente preparado e de espírito aberto que gosta do debate e do diálogo" ficam para esta tarde, e para o resto da vida, quando as rotinas diárias os afastarem da convivência mais frequente. "A grande prenda de anos é aquela que lhe vai ser dada pelo Partido Socialista: uma pequena festa no largo do Rato. Infelizmente, não vou poder lá estar, porque tenho de comparecer a uma homenagem ao arquiteto Siza Vieira, que foi marcada antes desta", justifica.