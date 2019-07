Do planeamento ao sucesso de quatro anos de geringonça

Por Nuno Domingues 16 Julho, 2019 • 16:23 Partilhar este artigo Facebook

A geringonça é unir "as esquerdas" e governar ou governar contra "as direitas"? Pode ser ambas as hipóteses, e mais.

A jornalista Inês Serra Lopes, antiga diretora do Independente e do Semanário Económico, falou com protagonistas envolvidos nas primeiras conversas para a formação da solução de Governo que uniu o PS, ao PCP, ao Bloco de Esquerda e aos "Verdes".

E percebeu que a ideia já vinha de trás. Antes das eleições e antes mesmo de António Costa ser secretário-geral dos socialistas.

No livro "A Geringonça" (Oficina do Livro), a jornalista lembra a intervenção de António Costa, antes mesmo do congresso em que se tornou secretário-geral.

Foi no congresso do Livre, a convite de Rui Tavares. O Livre foi o único partido que defendeu uma aliança das esquerdas, no programa que submeteu aos eleitores em 2015 (e o Livre não elegeu nenhum deputado).

Outra ideia que atravessa "A Geringonça" é a necessidade que todos os intervenientes tinham de afastar o PSD e o CDS do Governo, para sobreviverem politicamente.

Todos os momentos-chave do processo estão explicados, e muitos dos que ainda hoje discordam da solução encontrada explicam as suas razões.

Nesta entrevista, Inês Serra Lopes garante que uma próxima gerigonça começou a ser falada, mas tal como em 2015, "está dependente dos resultados eleitorais".