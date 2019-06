"É chamar à atenção para aqueles `portugais` esquecidos, tão ou mais importantes do que os `portugais` metropolitanos"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, discursa durante uma visita ao Banco Alimentar Contra a Fome, por ocasião do 25.º aniversário, em Perafita, Matosinhos, 14 de maio de 2019. JOSÉ COELHO/LUSA © LUSA

As comemorações do Dia de Portugal começaram oficialmente este domingo, em Portalegre, com uma cerimónia de içar da bandeira nacional, e vão terminar em Cabo Verde. A cerimónia contou com a presença do Presidente da República que, sábado à noite, chegou de "surpresa" a Portalegre, na véspera de cumprir o programa oficial das comemorações do 10 de Junho naquela cidade alentejana, com o objetivo de "chamar à atenção" para as questões do interior.

"É chamar à atenção para aqueles `portugais` esquecidos, muitas vezes não são desconhecidos, são conhecidos mas esquecidos e que são tão ou mais importantes do que os `portugais` metropolitanos", disse Marcelo Rebelo de Sousa.

Entre abraços e as já tradicionais `selfies` com os populares, o chefe de Estado considerou ainda "uma boa notícia" o avanço da construção da Barragem do Pisão, no concelho do Crato, um projeto hidráulico de fins múltiplos.

As cerimónias deste domingo de manhã começaram com o içar da bandeira nacional junto ao Monumento aos Mortos da Grande Guerra, em Portalegre. Depois, o chefe de Estado e Comandante Supremo das Forças Armadas irá visitar as atividades militares complementares.

Marcelo Rebelo de Sousa terá ainda um almoço com o corpo diplomático acreditado em Portugal, no Convento de Santa Clara, e à tarde irá ao Museu de Tapeçaria de Portalegre.

Na segunda-feira de manhã, o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, preside à Cerimónia Militar Comemorativa do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, em Portalegre, onde fará o seu primeiro discurso no 10 de Junho, na presença do presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e do primeiro-ministro, António Costa.

Antes, haverá uma intervenção do presidente da comissão organizadora desta edição das comemorações do Dia de Portugal, o jornalista João Miguel Tavares, que é natural de Portalegre.

Nesta cerimónia, também estará presente o Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, e no desfile militar haverá uma representação cabo-verdiana a participar juntamente com as Forças Armadas Portuguesas.

A seguir, Marcelo Rebelo de Sousa viajará para a Cidade da Praia com o primeiro-ministro, António Costa, e com o Presidente de Cabo Verde, onde falará perante representantes da comunidade portuguesa neste país, que é composta, no total, por cerca de 21 mil pessoas, dispersas por várias ilhas cabo-verdianas.

Em Cabo Verde, além do chefe de Estado e do primeiro-ministro, estarão os ministros da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, e o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, e os deputados Feliciano Barreiras Duarte, do PSD, Carlos Pereira, do PS, Maria Manuel Rola, do BE, Pedro Mota Soares, do CDS-PP, e João Dias, do PCP.

Em Cabo Verde, as comemorações terão lugar na Cidade da Praia, na ilha de Santiago, e no Mindelo, na ilha de São Vicente, onde Presidente da República e primeiro-ministro terão uma agenda intensa, na terça-feira.

O programa no Mindelo inclui uma visita a uma exposição de arte contemporânea, um passeio a pé e um convívio com jovens desportistas na companhia do futebolista Eliseu, ex-jogador do Benfica, que integrou a seleção nacional campeã da Europa em 2016 e que tem dupla nacionalidade, portuguesa e cabo-verdiana.

No Mindelo, haverá ainda um almoço com autoridades locais numa fragata da Marinha Portuguesa e um desfile militar das Forças Armadas de Cabo Verde que integrará uma representação de Portugal.

As comemorações do Dia de Portugal terminam com uma receção à comunidade portuguesa, num hotel do Mindelo, na terça-feira ao fim do dia.

Na quarta-feira, o primeiro-ministro regressa a Portugal e o Presidente da República viaja para a Costa do Marfim para uma visita de Estado.