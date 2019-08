"É criminoso se Portugal não investir mais na educação em Timor Leste"

© Maria João Gala/Global Imagens

As perguntas da TSF obrigaram-na a puxar pela memória. Não terá sido difícil. 1999 é um ano marcante na vida de Ana Gomes. Quando se lhe pede para olhar para o passado e para esse momento histórico da diplomacia portuguesa e da luta timorense pela libertação e independência, a então representante diplomática de Portugal na Indonésia começa com um suspiro e a palavra: "incredulidade, parece mentira que passaram já vinte anos. As mudanças operadas entretanto em Timor Leste são muito significativas no sentido da melhoria das condições de vida das pessoas, da afirmação de Timor como estado independente e de melhoria das suas relações com os seus vizinhos", nomeadamente a Indonésia e a Austrália. A diplomata salienta o facto de Timor Leste ter "um arreigado sentido de comunidade", que fez o povo timorense resistir aos mais de vinte anos de ocupação militar Indonésia, "como já tinha resistido na época do colonialismo português embora fosse um colonialismo distante e pouco invasivo da sua vida".



O que mudou em Timor-Leste? Muito, afirma. "Desde a eletrificação de todo o território, à educação, passando pelas condições de vida" de um modo geral, adianta, "não há comparação com o que eu encontrei há vinte anos quando, pela primeira vez, pus os pés em Timor em março de 1999". Por tudo, não esconde que "o sentimento é também de contentamento". Valeu a pena? Sim, "claramente valeu a pena"!

E como foi aquele dia de 30 de Agosto há vinte anos, o dia em que os timorenses se puderam pronunciar em referendo sobre o futuro do território, no referendo cujo resultado - rejeitando uma autonomia especial no quadro da soberania Indonésia - lhes abriu caminho para a independência?



Ana Gomes lembra-se bem: "dormi muito pouco. Devo ter tomado ou bebido alguma coisa para poder dormir umas horas. Acordei muito cedo, estive sempre ligada às televisões, nomeadamente a RTP Internacional e às televisões Indonésias, estive muito ao telefone e ao final da manhã fui para a embaixada inglesa (em Jacarta) onde já estava Xanana", por ser o local onde havia melhores condições de segurança uma vez que o líder histórico da resistência ainda era, nesse dia, um recluso do regime indonésio (na casa-prisão de Salemba), "almoçámos lá, tenho ideia que foi uma bacalhoada, ele gostava muito de bacalhau e estivemos lá a acompanhar tudo, naturalmente cheios de contentamento, com as notícias que mostravam que a adesão das pessoas era extraordinária, que havia longas filas para votar, tudo decorria ordeiramente; mas, ao mesmo tempo, já com os corações muito apertados porque sabíamos que haveria um momento em que iria haver uma reação violenta, designadamente das forças ocupantes e aos setores que não aceitavam que os timorenses pudessem escolher o seu futuro". Era óbvio para Ana Gomes, que a elevada afluência indicava que "aquele povo não ia votar pela manutenção do status quo que era a ocupação militar".



Ana Gomes diz que se tratou de um "dia extraordinário mas também cheio de angustia", cientes que estavam da reação Indonésia e das milícias pró-integracionistas: "mas era a única maneira de se fazer o referendo. Olhando para trás, sabendo que houve cerca de mil mortos" quando os resultados, passados uns dias, foram anunciados pelas nações unidas (suspira longamente)... mil mortos a juntar aos mais de duzentos mil desde o início da ocupação militar (em 1975), foi um preço duríssimo que o povo timorense pagou, temos que prestar tributo a todos os que pereceram... e assumir que foi o melhor para aqueles que ficaram e para as gerações vindouras que hoje têm esperança no seu jovem país Timor Leste".



A ex-eurodeputada reconhece que os desafios que Timor tem pela frente "ainda são imensos", sendo a educação o principal: "é educação, educação, educação". Sobretudo, há que "melhorar a qualidade da educação. É uma área em que Portugal podia fazer muito mais. Podia e devia". Porque a melhoria das competências é essencial para os timorenses poderem desenvolver o seu estratégico setor do petróleo e do gás, mas também para desenvolver outros setores, com "enorme potencial, desde à agricultura ao turismo, passando pelos serviços para toda a região, como a ideia de criar uma zona especial no (antigo enclave de) Oecussi, que preste serviços para todo o sudeste asiático". Reconhece que muito há a fazer em termos de acesso à água potável e saneamento, gestão de resíduos em especial nas zonas rurais, no fundo, conseguir um crescimento inclusivo, "que premeie toda a sociedade".



Criar "mais e melhores condições para o emprego dos jovens é fundamental", num país com mais de 62% de pessoas com menos de vinte e cinco anos de idade, uma das populações mais jovens do continente asiático. Um enorme trunfo que não deixa de ser um desafio de dimensão semelhante para os governantes do país. Ana Gomes afirma que neste aspeto, "o português e os países de língua portuguesa têm aqui um papel do qual não podem abdicar. Seria criminoso se nos esquecêssemos de que o desenvolvimento das capacidades de Timor-Leste e o desenvolvimento da sua afirmação nacional passa muito pela escolha que fizeram do português como língua oficial. É nossa obrigação que temos de ir investir na educação em Timor-Leste, numa melhor qualidade da educação e do português em Timor".