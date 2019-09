"É preciso saber quem é do PSD." Alberto João Jardim defende purga no partido

Alberto João Jardim, ex-presidente do Governo Regional da Madeira © Paulo Spranger/Global Imagens

Por Dora Pires 23 Setembro, 2019 • 18:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Alberto João Jardim, ex-presidente do Governo Regional da Madeira, em entrevista à TSF defendeu uma purga no PSD e explicou que o partido perdeu a maioria absoluta por se ter deixado infiltrar por gente de outros partidos. Um erro que aponta ao vencedor tangencial de domingo à noite, Miguel Albuquerque.

Pub Pub

Para recuperar o legado do jardinismo, Alberto João avisa que o PSD Madeira tem de fazer uma limpeza interna.

Pub Pub

"É uma purga, é preciso fazer reinscrição. É preciso saber quem é e quem não é do PSD. Uma vez em Machico, no tempo do padre Martins, reparei que em qualquer reunião que fizessem o senhor padre Martins sabia o conteúdo. Vi logo que estava infiltrado. O que é que fiz? Tudo para o olho da rua. Fechou-se o partido, deixaram todos de estar inscritos e no dia seguinte começaram as inscrições", revelou à TSF Alberto João Jardim.

Alberto João Jardim disse à TSF que o PSD tem de ter gente de confiança 00:00 00:00

Sem maioria absoluta, o PSD só pode formar Governo coligado com o CDS Madeira. Alberto João Jardim receia que não seja um casamento fácil.

"O líder do CDS é um homem muito firme nas suas posições. O doutor Miguel Albuquerque às vezes tem pressa em resolver as coisas e é um pouco facilitista. Vamos ver no que dá este casamento", acrescentou o ex-presidente do Governo regional da Madeira.