"É uma vitória para o PSD." Rio garante que "amigos não são privilegiados"

Listas de candidatos a deputados foram aprovadas pelo Conselho Nacional do PSD © José Coelho/Lusa

Por Inês André de Figueiredo 31 Julho, 2019 • 03:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Rui Rio considera que a aprovação das listas para as eleições Legislativas representa "um bom resultado", frisando que se trata de uma "vitória para o PSD".

Pub Pub

O líder social-democrata recorda outros processos do género "muito mais turbulentos". Assim, diz, sendo que "o PSD está na oposição, este [processo] até foi pacífico".

Pub Pub

"É um bom resultado", afirma Rui Rio 00:00 00:00

Depois de várias críticas à direção do partido durante o processo de escolha dos candidatos, Rio deixou claro que nestas listas "não são privilegiados os amigos" e "há o equilíbrio possível dentro do partido", já que "quando se trata de pessoas é sempre difícil".

Presidente do PSD considera que foi encontrado um "equilíbrio" dentro do partido 00:00 00:00

Questionado sobre as críticas de Hugo Soares, Rio optou por não comentar, frisando que também não o fez no Conselho Nacional.

As listas do PSD às eleições Legislativas foram aprovadas esta terça-feira com 80 votos a favor, 18 contra e 10 abstenções.