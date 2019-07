Em quem é que nunca votaria? Eis os líderes políticos que os portugueses rejeitam

Pedro Santana Lopes no encerramento do primeiro congresso do Aliança © © António Contrim/Lusa

Em quem é que vota de certeza? E em quem é que nunca votaria? As duas perguntas foram feitas aos 800 inquiridos pela Pitagórica, no mais recente estudo de opinião feito para a TSF e para o JN. E os resultados não deixam de refletir uma tendência que se confirma nas intenções de voto nos vários partidos.

Em julho, o político com a maior taxa de rejeição é Pedro Santana Lopes. 77% dos inquiridos afirma que nunca votaria nele, elevando o ex-social-democrata ao primeiro lugar de uma tabela que, seguramente, nenhum político gostaria de ocupar.

Em segundo lugar surge Jerónimo de Sousa. O secretário-geral do PCP tem a segunda maior taxa de rejeição de voto (73%) o que, apesar de tudo, representa uma melhoria, já que em maio, ocupava o primeiro lugar das rejeições.

Logo a seguir surge Assunção Cristas, a líder do CDS que obteve um resultado histórico nas autárquicas em Lisboa, é agora a terceira líder política com maior taxa de rejeição de voto. 70%, ligeiramente à frente do comentador televisivo André Ventura. O líder do Chega tem uma taxa de rejeição de 63%.

Apesar dos indicadores positivos do partido, André Silva tem uma taxa de rejeição de 56%, seguido de perto pelo líder do PSD: Rui Rio chega aos 54% tal como, de resto, Catarina Martins.

Em quem vota de certeza?

Em sentido contrário, António Costa é o líder político que regista a maior firmeza de voto. 26% dos inquiridos afirmam que não têm qualquer dúvida em votar no secretário-geral do Partido Socialista. Em segundo lugar surge Rui Rio, com 14% dos eleitores a responderem que votam seguramente nele. Depois Assunção Cristas (7%), Catarina Martins (6%), Jerónimo de Sousa (5%), André Silva (3), Pedro Santana Lopes (2%) e André Ventura (1%).

Ficha técnica

Sondagem realizada pela Pitagórica para a TSF e o JN com o objetivo de avaliar a opinião dos portugueses sobre temas relacionados com o Presidente da República, o Governo, a oposição, o índice de rejeição / potencial de voto dos líderes partidários e a intenção de voto nas eleições legislativas.

O trabalho de campo decorreu entre os dias 8 e 14 de julho, foram recolhidas 800 entrevistas telefónicas a que corresponde uma margem de erro máxima de mais ou menos 3,54% para um nível de confiança de 95,5%.

A amostra foi recolhida de forma aleatória junto de eleitores portugueses recenseados e foi devidamente estratificada por género, idade e região. A taxa de resposta foi de 70,36% e a direção técnica do estudo é da responsabilidade de Rita Marques da Silva.

A fica técnica completa, bem como todos os resultados, foram depositados junto da Entidade Reguladora da Comunicação Social que os disponibilizará para consulta online.