"Emocionante e merecida vitória." Costa aplaude seleção de hóquei em patins

O primeiro-ministro, António Costa, felicitou hoje a seleção nacional de hóquei em patins pela sua "emocionante e merecida" vitória na final do Campeonato do Mundo, em Barcelona, frente à Argentina.

"Emocionante e merecida vitória de Portugal. O hóquei em patins nacional merece um aplauso. Dezasseis anos depois, celebramos juntos este título de campeões do mundo. Parabéns a todos", escreveu António Costa na rede social 'Twitter'.

Portugal sagrou-se hoje campeão mundial de hóquei em patins, 16 anos depois da última conquista, ao vencer a Argentina, por 2-1, no desempate por grandes penalidades, após um nulo no final do encontro.