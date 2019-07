'Geringonça' à direita? "Chamem-lhe o que quiserem", mas é "preciso reagir"

Santana Lopes © © António Contrim/Lusa

Pedro Santana Lopes quer uma 'Geringonça' à direita para travar a possibilidade de a esquerda se manter em maioria parlamentar na próxima legislatura. "Chamem-lhe o que quiserem", atira, realçando que o mais importante é "reagir".

Em declarações à TSF, o líder da Aliança justifica que é uma "obrigação patriótica" reunir os partidos de direita e prepara uma alternativa para as eleições de outubro. "O importante é que o centro direita conseguisse ter 116 deputados, pelo menos, na Assembleia da República, acho que é obrigação patriótica que se avalie se isso é possível ou não porque em política as coisas dão voltas muito grandes em muito pouco tempo", explica.

Santana Lopes acredita que ainda há tempo até às eleições e, mais do que isso, pretende ter uma resposta para os portugueses.

"Daqui até às eleições isso pode acontecer, porque se não formos capazes de fazer isso - os que têm representação e os que não têm - as pessoas podem perguntar é 'Porque é que não fazem? Ou querem que os que estão lá continuem lá?'. Por isso é que proponho esta iniciativa, onde os líderes dos partidos que têm representação entenderem que deva ter lugar, com uma agenda livre e aberta tão breve quanto possível, porque daqui a pouco estaremos no período de entrega de listas, conclusões... quanto mais cedo essa conversa possa ter lugar, melhor", acrescenta o líder do partido que vai pela primeira vez a umas legislativas.

Tendo em conta que há a "possibilidade de a esquerda ter mais de dois terços do Parlamento", mesmo não o querendo admitir, o ex-social-democrata enaltece que "não vale a pena enfiar a cabeça na areia".

Desta forma, Santana reitera que "é preciso ter a iniciativa, é preciso reagir". "António Costa parece estar a fazer um passeio e não me conformo com isso", conclui.