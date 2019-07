Greve dos motoristas. "Serviços mínimos serão de uma dimensão muito satisfatória"

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, durante o seu discurso no lançamento do Plano Nacional de Alojamento para o Ensino Superior, no antigo Ministério da Educação, na Avenida 5 de Outubro , em Lisboa, 22 de abril de 2019. JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA © LUSA

Pedro Nuno Santos não antecipa a posição do Governo em relação à falta de acordo entre os motoristas e os patrões, mas assegura que "os serviços mínimos serão de uma dimensão muito satisfatória".

Questionado sobre a requisição civil, o ministro das Infraestruturas pediu calma. "Vamos com calma, teremos tempo, nos momentos certos saber-se-á, o Governo está-se a preparar", reiterou.

Os sindicatos dos motoristas que entregaram pré-aviso de greve com início em 12 de agosto e a associação das empresas transportadoras ANTRAM não chegaram a acordo para serviços mínimos, depois de reunião desta quarta-feira na DGERT.

Segundo as declarações às televisões do representante e advogado da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM), André Matias de Almeida, à saída da reunião, não foi possível as partes chegarem a um entendimento.



O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) e a ANTRAM estiveram reunidos hoje na Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), para definir os serviços mínimos para a greve de agosto.



No pré-aviso de greve entregue pelos sindicatos, eram propostos serviços mínimos de 25% em todo o país.



Por sua vez, as empresas propunham 70% de serviços mínimos garantidos.