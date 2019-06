Houve "aproveitamento político" no caso das filas para o cartão de cidadão

A ministra garantiu que conversou com o presidente do sindicato sobre as alterações feitas ao Estatuto do MP © António Cotrim/Lusa

Francisca Van Dunem falou em "aproveitamento político" relativo ao caso das filas para o cartão de cidadão, após as declarações da secretária de Estado Anabela Pedroso. No entanto, Francisca Van Dunem anunciou que entretanto "já foram efetuados 2100 pedidos de cartão de cidadão eletronicamente e foram criados mais 38 espaços onde é possível pedir o cartão de cidadão".

"Em nenhuma circunstância o Governo pôs, ou quis pôr, em causa a atitude dos cidadãos que vão para as filas de espera de manhã. O aproveitamento político disso é um péssimo serviço à comunidade", criticou.

Questionada pelo PSD, a propósito das filas que se têm acumulado nos serviços do Instituto dos Registos e Notariado para pedidos do cartão do cidadão, a ministra da Justiça explicou que "o aumento da procura do cartão de cidadão em 2019 não era previsível".

O "Governo está a trabalhar no sentido de normalizar a situação", referiu ainda. Também questionada pelo PSD, Francisca Van Dunem explicou que a "lei de programação de infraestruturas da Justiça, apesar de estar pronta, não vai ser aprovada porque ele já não teria aplicação".

A ministra da Justiça garantiu no Parlamento que o Governo não está a fazer uma revolução no Estatuto do Ministério Público, mas uma reforma. Ouvida pelos deputados da primeira comissão e em resposta a uma pergunta do PSD, Francisca Van Dunem assegurou que o sindicato e o Conselho Superior estiveram sempre informados sobre a posição do Executivo relativamente ao estatuto remuneratório.

A representante do Governo na pasta da Justiça fez saber também que desconhece as motivações da greve iniciada esta quarta-feira: "Por que é que os magistrados estão em greve? Eu acho que lhes devia perguntar a eles, porque efetivamente eu reuni com o senhor presidente do sindicato dos magistrados do Ministério Público, troquei imensas mensagens com ele, a quem expliquei rigorosamente o que estou a explicar nesta câmara. Não foi suficiente. Como compreenderão, mais do que isso não poderia fazer."