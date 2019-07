© Pedro Correia/ Global Imagens

Por Guilherme de Sousa 25 Julho, 2019 • 01:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Na semana em que os grandes incêndios atingiram mais uma vez o interior do país, o painel de comentadores da Circulatura do Quadrado não deixaram de abordar o assunto.

Pub Pub

Para António Lobo Xavier, os incêndios não podem ser usados como "arma de arremesso" político. O antigo deputado do CDS deixou críticas ao primeiro-ministro.

Pub Pub

"As primeiras declarações de António Costa foram logo diretamente para atacar os autarcas. Responsabilizando-os de uma forma subtil, mas visível", afirmou, visando também a atitude de Eduardo Cabrita, numa referência às declarações do ministro da Administração Interna sobre o autarca de Mação, Vasco Estrela.

"Houve uma vontade de passar as culpas, junto ao período eleitoral, que me pareceu totalmente despropositada", disse.

Do outro lado, Pacheco Pereira concordou com os pontos de Lobo Xavier, considerando "absolutamente inadmissível" a forma como o tema incêndios é usado politicamente.

"O Governo tem muita responsabilidade nalguns grandes incêndios, pelas suas declarações, pela maneira como deixou que a estruturas de ataques aos fogos se transformassem em estruturas caóticas", acrescentou.

Para Jorge Coelho, durante o período de grandes incêndios, é necessário ter "nervos de aço". "Estamos numa fase de guerra, tem de haver grande serenidade, e tem que haver focagem naquilo que é central. Os balanços são feitos a seguir", alertou.

Além do tema central dos incêndios, os comentadores da Circulatura do Quadrado abordaram ainda a questão da privacidade. Pacheco Pereira acusou o Estado de "invadir sobre a liberdade individual" e a "autonomia das pessoas", numa referência às recentes polémicas das operações do Fisco.

O antigo militante social-democrata sublinhou ainda que "não uma verdadeira cultura da privacidade em Portugal", somando ainda a problemática do digital, dando o exemplo do Facebook e da venda de dados de utilizadores daquela rede social.

O programa Circulatura do Quadrado passa esta quinta-feira à noite na antena da TSF.