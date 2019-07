© Adelino Meireles/Global Imagens

Álvaro Amaro assegura que "em consciência" tem condições para assumir o cargo de eurodeputado, depois de ter sido constituído arguido no processo Rota Final.

"Jamais me refugiarei atrás de qualquer estatuto e de qualquer tipo de imunidade. Estive e estarei até ao último segundo disponível para prestar esclarecimentos perante a justiça portuguesa", enalteceu o ex-autarca.

Em Estrasburgo, onde tomou posse esta terça-feira como eurodeputado, o social-democrata deixou claro que esteve e estará disponível para colaborar com a justiça portuguesa.

"[Ter funções na Europa] é absolutamente compatível com a disponibilidade que tive com a justiça portuguesa desde o primeiro segundo até ao ultimo segundo, dure o tempo que durar, para esclarecer tudo quanto me é imputado", esclareceu.

Questionado sobre a confiança de Rio, Álvaro Amaro recordou que está no Parlamento Europeu porque foi eleito.