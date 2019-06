Eleições Legislativas: CDU avança com Jerónimo por Lisboa e Rita Rato pela Europa

Jerónimo de Sousa e Rita Rato, na Assembleia da República © José Sena Goulão/Lusa

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, vai liderar a lista da CDU por Lisboa às legislativas de outubro, enquanto a deputada Rita Rato será cabeça de lista pelo circulo eleitoral da Europa, anunciou a coligação.

Em comunicado, a CDU anunciou, esta quinta-feira, os primeiros candidatos às eleições legislativas de outubro e, dos cinco nomes anunciados fazem ainda parte Miguel Viegas, que foi deputado ao Parlamento Europeu no mandato 2014/2019 e surge pelo circulo eleitoral de Aveiro.

Por Setúbal, a CDU candidata Francisco Lopes, da Comissão Política e do Secretariado do Comité Central do PCP, e pelo círculo eleitoral de Braga o nome avançado é o da deputada Carla Cruz.

Além da CDU, também o CDS já anunciou os cabeças de lista às legislativas de outubro, com o nome da presidente do partido, Assunção Cristas, a encabeçar a lista centrista por Lisboa.