Manuel Salgado abandona Câmara de Lisboa

O arquiteto de 75 anos quer, no entanto, continuar a trabalhar em cooperação com a Câmara © Gustavo Bom/Global Imagens

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 31 Julho, 2019 • 17:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Manuel Salgado vai deixar a Câmara de Lisboa, depois de 12 anos na autarquia.

Pub Pub

Em entrevista ao Expresso , o vereador admitiu que a decisão não é de agora e que foi tomada em concordância com Fernando Medina aquando do último mandato. O arquiteto rejeita, no entanto, deixar a presidência da empresa municipal Sociedade de Reabilitação Urbana.

Pub Pub

Manuel Salgado, que apostou em força no urbanismo, o património e obras municipais, vai ser substituído por Ricardo Veludo. A decisão vai ser consumada no final deste mês.